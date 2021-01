Lo spot Nuvenia – Viva la vulva è stato bollato come inadatto ai minori. Nella seduta del 17 dicembre 2020 il Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori ha ravvisato una violazione del Codice stesso ritenendo che la pubblicità in questione non fosse conforme all’orario di fascia protetta.

Ed è solo l’ultima delle polemiche che hanno come oggetto questo spot.

Pubblicità Nuvenia e minori

La pubblicità di Nuvenia aveva già attirato critiche da ogni dove per il fatto che facesse esplicito riferimento al sangue mestruale e agli organi genitali femminili. A quanto pare il popolo dei social non ha apprezzato la scelta del brand visti i commenti indignati che erano apparsi a fiocchi sotto ai contenuti dei profili di Nuvenia.

Il corpo femminile, d’altronde, è sempre stato un po’ un tabù, così come le mestruazioni e l’intimità, e c’era da aspettarsi che qualcuno avesse da ridire. Di nuovo, però, c’è il fatto che nella seduta del 17 dicembre 2020 il Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori abbia ravvisato una violazione del Codice stesso. Lo spot, quindi, non è adatto ai minori e al centro della questione c’è il fatto che fosse andato in onda in fascia protetta, alle 18.30 del 4 ottobre.

Non sono bastate quindi le spiegazioni del brand che ha parlato di “carattere non esplicito delle immagini, della particolarità del pubblico del programma che le ha ospitate (Pomeriggio 5 n.d.r.), nonché del valore sociale della campagna pubblicitaria nel suo insieme”. Il Comitato ha valutato queste ragioni “non sufficienti a giustificare la messa in onda in fascia protetta di scene che non concorrono all’obiettivo di abbattere i tabù che ancora insistono sulla vita delle donne“. Viene da chiedersi quindi cosa fosse mostrato nel video di tanto sconvolgente. Beh, nello spot si vede una vulva pupazzo e dei frutti o oggetti di uso comune che ne richiamano la forma. Non si può dire, insomma, che sia riscontrabile una palese volgarità o comunque delle scene particolarmente inadatte anche a un pubblico di giovane età.

Nuvenia non è nuova al tentativo di normalizzare, attraverso i suoi spot, un fenomeno del tutto naturale come il ciclo mestruale delle donne, eppure, evidentemente si scontra con una mentalità non ancora sufficientemente aperta ad accogliere questi messaggi. In un mondo dove i più piccoli sono bombardati da messaggi inappropriati e pericolosi trasmessi in ogni dove, sul web soprattutto, condannare pubblicità che richiamano fatti naturali attraverso metafore naif sembra quasi assurdo (come dire, la visione del sangue umano per violenza sì ma in un assorbente no). Un esempio simile per concetto era Tena – Senza Età, lo spot che tentava di rompere il tabù della sessualità delle donne in età adulta, anche in quel caso sommerso da polemiche. Si può concepire che non a tutti siano graditi questi spot però il fatto che non lo siano nemmeno per un organismo ufficiale come il Comitato media e minori fà capire quanto lunga sia ancora la strada per l’eliminazione di alcuni preconcetti.