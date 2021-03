Il profumo è parte del fascino e della bellezza femminile. Che sia sui polsi o sul collo, la donna non esce mai senza un po’ di profumo. Ogni stagione ha la sua fragranza ed ecco quali sono i migliori profumi primaverili da donna, anche in base alle ultime tendenze.

Profumi primaverili da donna

Con la stagione della primavera che incombe, non si ha bisogno soltanto di scarpe, accessori, giacche e abbigliamento nuovo per ampliare il guardaroba e migliorare l’aspetto, ma anche di prodotti di bellezza. Tra i tanti prodotti di bellezza disponibili in commercio, è impossibile non citare i profumi primaverili da donna che rispecchiano il periodo e la stagione in arrivo. Dopo un inverno di freddo e gelo, si ha bisogno di qualcosa di positivo.

I profumi primaverili da donna possono rispondere a questa esigenza e caratteristica. Il mondo della profumeria e i vari brand vengono in soccorso con tantissime fragranze dalle note fresche e lievi che danno un po’ di colore e di ottimismo a questo periodo per accoglierlo nel modo migliore possibile. La nuova stagione cambia la chimica della pelle, per cui le donne sentono il bisogno di nuove fragranze.

Dalle note fruttate o floreali passando per quelle cipriate o frizzanti, sono davvero tanti i profumi primaverili da donna che si possono portare e che dicono molto della personalità di chi sceglie una fragranza piuttosto che un’altra.

A seconda del carattere, vi sono fragranze e profumazioni idonee.

Una donna dallo spirito romantico e sensuale opterà per un profumo dalle note di rosa e peonia, due fiori tipici del periodo primaverile mischiando anche un pizzico di qualcosa di esotico come patchouli oppure sandalo. Alcuni soggetti opteranno per profumi più frizzanti, magari al pompelmo rosa e verde, molto freschi e leggeri.

Profumi femminili da donna: trend

Dalle note floreali o fruttate sino al muschio passando per quelle legnose, sono davvero tantissimi i profumi femminili da donna che i vari brand e stilisti propongono per la prossima stagione. Tra le tante fragranze, sicuramente ogni donna riuscirà a trovare quella che maggiormente si addice alla sua personalità, anche a seconda dell’occasione in cui metterlo.

Oltre alle fragranze e alle tendenze in fatto di profumi, meritano anche una attenzione particolare i vari packaging che sono molto dettagliati e attenti. Il packaging, grazie alle scelte molto raffinate ed eleganti dei vari stilisti, dà un tocco in più al profumo e alle varie fragranze che si trovano sul mercato.

Tra le tendenze di profumi femminili da donna, non può mancare Narciso Rodriguez che presenta una fragranza molto particolare che, alle note del muschio, mescola anche qualche essenza fruttata a base di prugna insieme al fiore di eliotropio e a un fondo di cuoio scamosciato che dona una sensazione avvolgente sulla pelle. Valentino Born propone una fragranza a base di muschio, limone di Sicilia e anche bergamotto.

Guerlain, tra i profumi da donna, per la primavera, propone Sparkling Bouquet, una fragranza a base di accordo di pera, lavanda e gelsomino Sambac insieme a note di fondo di vaniglia di Tahiti e legno di sandalo per una scia cremosa e femminile. Patchouli Tentation di Bulgari sa di pesca bianca, note fiorite, iris e muschio bianco per una fragranza morbida e delicata. Ferragamo propone un profumo dalle note di fiori di pesco e di ciliegio in un mini flacone rosa relegato con un fiocco.

Profumi primaverili da donna Amazon

Per la stagione primaverile, sono diverse le fragranze dei vari brand e stilisti che richiamano la stagione e che è possibile trovare a prezzi ottimi sul sito di Amazon con offerte da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono visualizzare varie informazioni al riguardo. La classifica qui presente propone alcuni profumi primaverili da donna tra quelli maggiormente apprezzati e regalati dagli utenti dell’e-commerce.

1)Flower by Kenzo Eau de Parfum

Un profumo del celebre marchio Kenzo con la celebre rosa rossa, simbolo del marchio. Una confezione da 30 ml molto apprezzato e con una persistenza e durata per tantissimo tempo. Fragranza molto buona e ottimo il rapporto qualità-prezzo in base al parere degli utenti. Un profumo fresco e speziato a base di biancospino, ribes nero, rosa bulgara e mandarino, oltre a violetta e gelsomino. Un prodotto in vendita con lo sconto del 37%.

2)Parfum grès Cabotine

Una confezione da 100 ml con il packaging che ricorda il periodo floreale in quanto vi sono fiori che sembrano margherite, proprio a ricordare la primavera. Un profumo persistente, femminile e buono. Dalla fragranza molto delicata e fresca, quindi perfetto per la stagione primaverile. Si basa su un accordo di reseda, giglio bianco, seringa e peonia. Consigliato a una donna romantica. In vendita con lo sconto del 10% ed è un prodotto Amazon’s Choice.

3)Guerlain Mon Guerlain

Una fragranza per ragazze che si distingue dai soliti profumi del marchio in quanto è moderno, fruttato e dolce. Molto delicato e morbido con note di viole e frutti rossi, soprattutto lamponi, oltre a fiori d’arancio e viole. La bottiglia ha il tappo a forma di rosa. Una fragranza molto primaverile e comoda da tenere in mano. Ha uno sconto del 37%.

