Il profumo, si sa, ha il suo fascino e le donne lo amano al punto che spesso ne hanno uno diverso per ogni occasione. Ogni stagione ha i suoi profumi. Ecco una cernita dei migliori profumi invernali da indossare e le tendenze del periodo.

Profumi invernali da donna

Ogni profumo ha la sua stagione ed essenza. Se nel periodo estivo si tendono a preferire essenze e fragranze agrumate, quali il cedro o il bergamotto, per la stagione invernale è meglio puntare a profumi invernali quali cannella o altri aromi che rispecchino questo momento dell’anno. In questo periodo è bene scegliere dei profumi che siano persistenti e che durino nel tempo.

Per i profumi invernali da donna, meglio puntare alle famiglie olfattive legnose e cipriate. Le fragranze a base di vetiver, muschio, ma anche patchouli e sandalo sono l’ideale per questa stagione. Etro Sandalo è un profumo ideale per questo periodo in quanto mescola il sandalo, la lavanda, il cedro, ma anche la vaniglia e il patchouli. Un profumo perfetto sia per gli uomini che le donne.

Le fragranze orientali a base di spezie o ambra sicuramente sono da prediligere durante questa stagione. Alcuni profumi invernali tendono a risvegliare il buonumore. Per esempio, i profumi speziati hanno un impatto positivo sul benessere in quanto danno benessere contribuendo a migliorare l’umore che le brutte giornate possono causare. I profumi invernali a base di cardamomo, chiodi di garofano sono l’ideale per questa stagione.

Il profumo invernale, considerando le temperature fredde all’esterno, deve essere molto caldo e accogliente proprio come una serata passata in famiglia accanto al fuoco del camino per riscaldarsi. Quindi, si prega di fare particolare attenzione al tipo di fragranza da scegliere in questa stagione.

Profumi invernali da donna: trend

Il sandalo, la tuberosa, la vaniglia sono solo alcuni dei profumi invernali tipici di questo periodo. Per conoscerli ancora meglio e sapere quale fragranza indossare e comprare per questa stagione, si può dare una occhiata agli ultimi trend in modo da capire quali vanno per la maggiore.

Voce Viva di Valentino è una delle fragranze maggiormente attese del periodo. Un profumo che è segno di una donna solare e radiosa a base di essenze floreali quali la gardenia e i fiori d’arancio, oltre al gelsomino tipico dell’India. Una celebrazione di fiori bianchi che è l’essenza della donna in perfetto stile Valentino.

My Way di Giorgio Armani si caratterizza per una confezione ecosostenibile con materiali riciclati e una essenza a base di tuberosa, gelsomino e fiori d’arancio, insieme a note di cedro e vaniglia, quindi fragranze dolci che si fondono con altre speziate e legnose.

Yves Saint Laurent propone, invece, una fragranza che è un mix tra il maschile e il femminile con note legnose come il vetiver che si sposano benissimo con l’esplosione di fiori bianchi che caratterizza questa fragranza. Ci sono poi profumi invernali che si caricano ancora più di potenza ed energia per affrontare le giornate e che sono a base di gelsomino e tuberosa per un mix assolutamente esplosivo.

Profumi invernali da donna Amazon

Per chi fosse interessato ai profumi invernali da donna e non sapesse quale scegliere, sul sito di Amazon sono diverse le proposte da prendere in considerazione approfittando anche di vari sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sull’immagine è possibile visualizzare alcune informazioni al riguardo. Ecco una classifica con la descrizione di alcune delle migliori fragranze per la stagione scelte tra quelle maggiormente scontate e desiderate dagli utenti dell’e-commerce.

1)Collistar profumo di benessere

Una fragranza, una acqua romantica che si caratterizza per una serie di oli essenziali che danno freschezza e dinamismo, oltre a idratare e tonificare la pelle. A base di estratto di ginseng e ginkgo biloba, mentre gli oli essenziali aiutano ad allontanare lo stress influenzando la psiche. Molto raffinato e dolce. Dona freschezza. In vendita con il 14% di sconto. Disponibile nella confezione da 100 ml.

2)Yves Saint Laurent Opium

Una confezione da 30 ml per un profumo da usare tutti i giorni nella meravigliosa scatola rossa. Un profumo molto originale e buono. Ottimo il rapporto prezzo qualità. In vendita con il 27% di sconto.

3)Issey Miyake eau de toilette

Un profumo da donna da 100 ml da vaporizzare sul corpo, quali polsi e tempie. Le recensioni parlano di una fragranza molto fresca e delicata, avvolgente. Un profumo molto gradevole dalle essenze fruttate che rimane a lungo sulla pelle. Una fragranza che piace molto ed è particolarmente apprezzata. In vendita con il 48% di sconto.

Oltre ai classici profumi invernali da donna, ecco i migliori per i capelli.