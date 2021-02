L’uso dei profumi per capelli è il nuovo must del 2021: la storia dell’hair mist e quando sono stati inventati, i migliori da scegliere e le caratteristiche del prodotto.

Profumi per capelli

Nel 2019 ad Amarna, in Egitto, sono stati ritrovati degli strani oggetti.

Si tratta di coni che, come dimostrano dei dipinti dell’epoca egizia antica, venivano posti sulla testa e sulle parrucche. Il loro fine? Profumare e lucidare i capelli, sia degli uomini che delle donne, e composti da essenze tratte dalla natura e dalle piante.

Negli ultimi tempi una nuova moda nel mondo beauty è appunto quella dei profumi per capelli, che si ispirano proprio agli antenati dell’antico Egitto ma in formati più comodi ovviamente.

Gli hair mist sono diventati un plus nella beauty routine delle donne. Un dettaglio che però fa la differenza e spesso non serve solo a profumare ma anche a proteggere e rendere più bello il capello, ad esempio durante una piega o dagli agenti atmosferici aggressivi.

La differenza tra un hair mist e un profumo per corpo è importante. Infatti non si dovrebbe mai spruzzare sulla testa un profumo non adatto.

Le conseguenze potrebbero essere infatti molto fastidiose. Irritazioni cutanee e del cuoio capelluto, capelli più deboli o banalmente il profumo per corpo potrebbe sgualcire la nostra piega. Ciò perché il profumo ‘normale’ contiene una maggiore quantità di alcol e di acqua rispetto all’hair mist, il quale è pensato appositamente per proteggere la cute e il capello e non rovinare l’acconciatura.

Quali hair mist scegliere

Numerosi sono i marchi famosi del settore profumeria che hanno ricreato dei profumi per capelli. A partire dalla piramide olfattiva e delle note odorose dei loro profumi più celebri, hanno creato degli hair mist: Chanel, Dior, Acqua di Parma, Gucci, Chance. Altri profumi per capelli da tenere in considerazione per un eventuale acquisto sono: Stash di Sarah Jessica Parker; Narciso di Narciso Rodriguez; Scarlet Rose di Herra; Gipsy Water di Byredo.

La scelta del profumo per capelli, come quello per il corpo, parte dallo stesso presupposto: deve piacere al nostro naso. Si può optare per una fragranza uguale per corpo e capelli o comunque sulla base delle stesse note, altrimenti si può scegliere un profumo completamente diverso. Via libera insomma alla nostra scelta: non ci sono limiti come, per esempio, nella scelta del vestito che deve abbinarsi all’occasione durante la quale lo si sfoggia.

Si può scegliere un formato più importante, da tenere a casa e mettere all’occorrenza oppure optare per dei mini formati di profumi per capelli che si possono mettere in borsetta e portare sempre con sé.

