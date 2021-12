Indossare un profumo significa anche lasciare una scia di sé. Scegliere un profumo anche da regalare non è affatto semplice in quanto si adattano anche ai gusti e preferenze di ogni donna. Ogni fragranza necessita della sua stagione. Vediamo quali sono i migliori profumi invernali da donna per la stagione e quale comprare.

Profumi invernali da donna

Con l’inverno che è giunto, bisogna pensare a cambiare qualcosa del proprio outfit non solo per quanto riguarda gli abiti da indossare, ma anche per i profumi invernali che si addicono meglio al periodo e alla stagione. Dal momento che questa stagione porta con sé un tempo e umore diverso, anche le fragranze si adattano.

Con le temperature che si abbassano è bene cambiare i propri profumi invernali con fragranze che richiamano il periodo, come il legno e le profumazioni orientali.

I profumi dalle note boschive, magari muschiate o al mughetto sono particolarmente indicati per questa stagione fredda dell’anno. Le note boschive si caratterizzano per profumi invernali con note di quercia e di agrumi.

Per i profumi invernali vanno benissimo anche note come cedro e tabacco davvero adatti per il periodo. D’inverno una fragranza come il gelsomino si abbina anche a fragranze e note speziate, come il patchouli oppure la curcuma e il già citato tabacco che danno profumazioni intense e persistenti nel tempo.

Il sandalo è un’altra fragranza adatta per il periodo in quanto calda, legnosa ma anche speziata e non troppo dolce. Il garofano è altrettanto adatto in quanto ricorda il Natale e la stagione invernale e si consiglia di abbinarlo a delle note floreali, come la lavanda oppure la rosa.

Profumi invernali da donna: trend

Per quanto riguarda i profumi invernali da donna per la stagione, si possono controllare le tendenze e cosa propongono le ultima novità per quanto riguarda il settore beauty delle fragranze. Tra le fragranze adatte al periodo, vi è Giorgio Armani My Way con note al bergamotto e neroli, ma anche contraddistinto da mix di vaniglia e muschio, insieme al cedro.

Givenchy L’Interdit propone una fragranza con patchouli e rosa per un mix esplosivo con note che richiamano il periodo invernale, quindi speziato e orientale, ma anche floreale con la rosa per una donna romantica e sognatrice, come è anche la confezione del profumo. Sono profumi e fragranze che si distinguono per originalità e che sono simbolo di femminilità.

Sono decisi e avvolgenti, ma anche molto freschi e con note orientali oppure agrumate, come i fiori d’arancia o di gelsomino. Le novità e le tendenze sono davvero tante, senza dimenticare i grandi classici che piacciono sempre molto e sbalordiscono. Si presentano con note olfattive sorprendenti e tecniche diverse per ch ama osare e sperimentare.

Il sandalo, la vaniglia, ma anche la combinazione ambrato-floreale sono alcune delle note presenti nei profumi invernali da donna. Per esempio, Valentino presenta una fragranza del genere alle note di bergamotto e mandarino abbinati a muschio e vaniglia. Mugler punta su bergamotto e mandarino, ma anche acqua di cocco e fragranze floreali per un mix sbalorditivo.

Profumi invernali da donna Amazon

Per chi vuole regalare una fragranza in occasione del Natale, Amazon propone diverse novità in questo settore approfittando di sconti e offerte da non perdere. Cliccando sulla foto si possono visualizzare alcune caratteristiche del prodotto stesso. La classifica presenta i migliori profumi invernali maggiormente desiderati e voluti dalle consumatrici accompagnati da una breve descrizione.

1) My Way EDP

Un profumo nella confezione da 50 ml di Giorgio Armani molto fresca ed energica che dona immediatamente una sensazione di benessere e di freschezza al tempo stesso. Un buon profumo di qualità grazie alle essenze al suo interno, come bergamotto e neroli, quindi speziate. Ottimo il rapporto qualità prezzo. In vendita con lo sconto del 14%.

2)Rem eau de toilette

Un prodotto di bellezza originale ed esclusivo dalla confezione turchese del marchio Reminiscence nella confezione da 100 ml. Molto facile e comoda da usare e dona benessere immediato. Un profumo che sa di mare e in vendita con il 14% di sconto. Un articolo Amazon’s Choice.

3)Givenchy profumo 80 ml

Il celebre marchio propone questa fragranza, L’Interdit, nella confezione da 80 ml. Persistente e duraturo che mescola note speziate e orientali allo stesso tempo. Una fragranza molto intensa e persistente in vendita con lo sconto del 2%.

