Il profumo è un accessorio a cui le donne non rinunciano. Ne hanno tantissimi e li mettono ogni volta per uscire. I profumi da donna sono un dono molto gradito per il Natale. Vediamo quali regalare e i migliori per le festività.

Profumi da donna

Marilyn Monroe diceva di mettersene sempre due gocce prima di andare a dormire. Coco Chanel lo definiva, prima di tutto, un accessorio di donna. Si sta parlando dei profumi da donna, accessori che donano femminilità e sensualità, oltre ad affascinare il sesso maschile con la loro scia e un modo per piacere anche a se stesse. Sono un oggetto di stile e di eleganza. Ci sono profumi che sono diventati delle vere e proprie icone, basti pensare a Chanel.

Advertisements

I profumi da donna sono molto soggettivi in quanto non ci sono delle caratteristiche per capire quale sia il migliore. Le donne se lo mettono e lo scelgono a seconda di particolari momenti e occasioni della loro vita. Le donne tendono a scegliere il profumo, non solo basandosi sui gusti e preferenze, ma anche in base a un appuntamento oppure a un momento particolare della vita che stanno vivendo.

Non è facile distinguere tra i vari profumi, anche perché si trovano sia eau de parfum che eau de toilette o de Cologne e diventa difficile capire quale sia il prodotto adatto.

La classificazione dipende dagli oli essenziali che sono inseriti all’interno. Nell’eau de parfum è alquanto minima, mentre in eau de toilette contiene una quantità minore di oli essenziali, mentre nell’eau de cologne è molto bassa e il costo è più economico.

I profumi si distinguono per le varie famiglie olfattive: agrumata adatta soprattutto durante i mesi estivi perché freschi, legnose al sandalo o al patchouli oppure ancora essenze floreali quali bouquet, rose, gesomini, lavanda, ecc.

Profumi da donna per il Natale

Dal momento che Natale è prossimo, regalare profumi da donna resta un dono molto gradito e apprezzato, anche se non è affatto facile scegliere quello maggiormente adatto. Tra le fragranze da regalare a Natale, le tendenze propongono la sensualità dei fiori, soprattutto bianchi, le essenze legnose o del muschio, passando anche per il cuoio o il caffè, sentori tipici maschili.

Le ragazze giovani puntano su profumi da donna con note floreali e fruttate quali pera, frutti rossi, ma anche la prugna, mentre le donne un po’ più adulte preferiscono le fragranze orientali, quindi sandalo oppure patchouli.

Le note olfattive ai fiori bianchi come la tuberosa, il gelsomino, la gardenia sono particolarmente apprezzati.

Tra i profumi da donna particolarmente graditi, ci sono i Chypre che mescolano insieme patchouli, quindi legnoso e floreale, la rosa per dare un tocco di femminilità e fascino a questa fragranza. Una delle novità è che anche il mondo dei profumi sta pensando a qualcosa molto più ecosostenibile e attento all’ambiente con packaging realizzati in materiali riciclabili e biodegradabili.

Un regalo molto gradito per il Natale sono i cofanetti dei grandi brand, quali Narciso Rodriguez che, insieme al profumo For her include nella confezione anche un gel doccia, latte corpo nei toni del rosa, della peonia e del muschio. Dior propone il classico profumo J’adore nella confezione oro e bianco con uno spray al gelsomino e rosa.

Profumi da donna Amazon

Se avete intenzione di regalare dei profumi da donna alle amiche o alla sorella per Natale, il sito di Amazon vi propone alcune delle migliori idee e fragranze approfittando di diversi sconti e promozioni. Se cliccate sulla foto trovate le informazioni riguardo il prodotto. La classifica qui presente vi propone i tre migliori profumi da scegliere tra quelli più apprezzati e venduti dagli utenti della piattaforma.

1)Salvatore Ferragamo Signorina Misteriosa

Un profumo da donna nella confezione da 100 ml che si basa su fragranze e sfumature fruttate con un cuore gourmand dalle note seducenti. Un profumo che si presenta nella confezione nera con fiocco. Una fragranza molto sensuale e adatta per la sera o anche per tutti i giorni. Il prodotto più venduto in questo settore. In vendita con lo sconto del 42%.

2)Chloe Eau de parfum

Un eau de parfum nella confezione da 75 ml e perfetto anche come idea regalo. La profumazione è molto intensa. Il collo della boccetta di profumo è in argento puro e con un nastro annodato a mano. Un profumo molto fresco grazie alle note della rosa damascena, che sprigiona una essenza cipriata carico di una sensualità senza tempo. Consigliato. In vendita con il 43% di sconto. Un prodotto di Amazon’s Choice.

3)Lancome La vie est belle

Uno dei profumi femminili maggiormente amati dal sesso maschile, molto romantico, dolce, ma non troppo. La persistenza è il suo punto di forza e si fa sentire anche dopo ore che lo avete messo. Fonde insieme fragranze floreali quali iris e gelsomino insieme a note fruttate come il mandarino. Un profumo delicato e di carattere adatto a donne grintose e dinamiche.

Oltre ai profumi da donna, ecco quali altre idee regalo per il Natale per le amiche o la sorella.