Ormai la bella stagione è alle porte ed è finalmente arrivato il tempo di scoprire le gambe. Ma come farlo al meglio senza mostrare imperfezioni e inestetismi? Possiamo prenderci cura della nostra pelle con un po’ di sano sole (attenzione a come e quando) e utilizzare prodotti per tonificare il corpo.

Vediamo qui di seguito i migliori da utilizzare.

Prodotti per tonificare il corpo: i consigli

In vista dell’estate e delle belle giornate al sole, il nostro corpo tende ad essere maggiormente esposto alla luce e all’aria. Ecco perché è importante iniziare fin da subito a prepararlo andando a nutrire la pelle con buoni prodotti specifici per le diverse zone interessate da imperfezioni o problematiche, idratarlo quotidianamente e seguire un’alimentazione adeguata.

Ma non solo: per ottenere risultati più che soddisfacenti in poco tempo, si può anche aggiungere della sana attività fisica come correre, camminare, circuiti a casa, che non fa di certo male. Ma adesso qui di seguito dedichiamoci alla lista completa dei migliori prodotti da usare in vista dell’estate.

Prodotti per tonificare il corpo: i più consigliati

Tra i prodotti per tonificare il corpo più consigliati, non possiamo non parlare di quelli “tre in uno”, ovvero quelli che in un unico prodotto ne fanno rientrare diversi con funzionalità differenti. Ecco i principali:

Caudalie Vinosculpt

Il primo che vi consigliamo è di Caudalie: Vinosculpt Baume Corps Lift & Fermeté è una crema unica che comprende al suo interno diversi prodotti, funzioni e utilizzi. L‘ideale da usare su diverse zone interessate come braccia, busto, gambe e glutei. L’azione tonificante è data dall’estratto di iris e dai Polifenoli di vinaccioli d’uva con proprietà antiossidanti.

Ringana Fresh

Altro prodotto molto potente ed efficace è il Ringana Fresh overnight body treatment, un trattamento notturno appunto che va ad agire e lavorare sulle zone più colpite stimolando la produzione di collagene. Ma non solo: va a favorire anche il rinnovamento cellulare e il metabolismo dei grassi della pelle. Il risultato? Una pelle più fresca, vitale e giovane.

Prodotti per tonificare il corpo: Freshly Cosmetics Oil

A livello di prodotti per tonificare il corpo, il Freshly Cosmetics Golden Radiance Body Oil è la soluzione vincente per diverse situazioni. Costituito da ben dodici oli vegetali come quello di marula, di chia, di jojoba, nocciole e rosa mosqueta, va a ridurre notevolmente la cellulite, le smagliature e le cicatrici, migliorandone l’effetto non solo a livello estetico.

Prodotti per tonificare il corpo: i gel

Infine, ultimi ma non ultimi per importanza, vi consigliamo prodotti ancora più specifici ed efficaci in vista dell’estate. Un esempio? Il DermoLab Gel Tonificante effetto freddo può rivelarsi la miglior alternativa a creme e oli. Questo perché grazie all’effetto freddo di cui è composto il gel, va a lavorare a livello più intensivo sulle zone interessate come gambe e glutei, riducendo visibilmente e solo dopo poco tempo la cellulite e le imperfezioni della pelle. Donando così una pelle più fresca, vitale, giovane e tonica, senza dimenticare però del senso di leggerezza ed elasticità. Un consiglio è infine quello di abbinarci una crema nutriente e dall’effetto rassodante, da accompagnare in modo delicato il gel.