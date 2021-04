Dall’olio alle gocce fissanti, quali sono i migliori prodotti per permettere l’asciugatura rapida dello smalto.

Prodotti per asciugare lo smalto velocemente

In seguito all’applicazione dello smalto sulle unghie è fondamentale una perfetta asciugatura. Nel caso in cui il colore non si fosse asciugato bene infatti lo smalto potrebbe rovinarsi, sbeccandosi o creando delle sbavature sull’unghia.

Molti sanno che questa è la parte più difficile: l’attesa dell’asciugatura. Per i più impazienti però, oltre ai metodi di asciugatura come l’uso del phon e l’utilizzo delle lampade UV (che non tutti hanno a casa) e i metodi di applicazione dello smalto più funzionali (strati più sottili) esistono dei prodotti sul mercato che velocizzano l’asciugatura. Prodotti che le/i beauty addicted più frettolosi devono assolutamente avere per non rovinare la propria manicure.

Spray fissanti per le unghie

Non solo spray fissanti per il make up ma anche per le unghie. Esistono infatti dei prodotti in commercio che, nebulizzati sulle unghie fresche di manicure con smalto, permettono di asciugarle più in fretta. Inoltre faranno durare anche lo smalto più a lungo, evitando sbeccature. Douglas ne propone, ad esempio, una sua versione a meno di dieci euro che permette in un minuto di fissare e asciugare lo smalto.

Olio sulle unghie

Una goccia di comune olio da applicare sull’unghia permetterà una asciugatura più veloce: meglio nebulizzarlo per non arrecare danni allo smalto. Si può usare anche l’olio di mandorle che ha anche benefici per le cuticole.

Applicare il top coat

Applicare il top coat, un prodotto di cui esistono anche le versioni ad asciugatura rapida, permetterà non solo di far fissare prima lo smalto ma anche di farlo durare meglio nel tempo.

Gocce ad aciugatura rapida

Anche le gocce ad asciugatura rapida sono un’ottima soluzione per far asciugare lo smalto più velocemente. Ne basterà una sola goccia per unghia per un risultato ottimale. Mesauda, Kiko, Essence, Debby: sono numerosi i brand che propongono questo prodotto nelle loro collezioni.

