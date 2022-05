Stasera, giovedì 26 maggio 2022, su Canale 5 andrà in onda Poveri ma ricchissimi, un film commedia del 2017 diretto da Fausto Brizzi, interpretato da Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro e Lodovica Comello nelle vesti di attori protagonisti.

L’appuntamento con il film è alle 21:40 circa su Canale 5. La pellicola è il sequel del 2017 di Poveri ma ricchi, sbarcato in sala solo l’anno prima.

Poveri ma ricchissimi, la trama e dove vederlo

Nel film torna la famiglia Tucci, ancora ricca dopo una parentesi di profonda indigenza, e sempre più cafona. La famiglia è anche alle prese con l’attività politica, la sua nuova e grande passione. Troviamo però una svolta in questo senso: l’ostentazione del lusso non è più sufficiente, giacché i Tucci hanno capito che la vera chiave è il potere.

E così decidono di indire un referendum per permettere al loro paesino, Torresecca, di uscire dall’Italia, dichiararsi Principato indipendente e dare vita a nuove leggi, tra cui l’abolizione delle tasse: una vera e propria “Brexit Ciociara”. Si tratterebbe di un Principato a conduzione familiare con a capo Danilo Tucci (Christian De Sica), l’unico leader al mondo che fa più figuracce di Donald Trump.

Per quanto riguarda l’ambientazione del film, il castello Ostia Antica e il castello Odescalchi di Bracciano hanno ospitato il regista, gli attori, le attrici e gli addetti ai lavori vari di Poveri ma ricchissimi per tutte le scene che prendono piede all’esterno del castello Torresecca.

Per le scene che si svolgono negli interni, invece, la troupe si è invece spostata al Castello di Torcrescenza a Roma. Oltre al castello, anche altri luoghi di Ostia Antica sono stati protagonisti delle riprese, come per esempio il borgo medievale, la Porta del borghetto medievale di via dei Romagnoli e la Cattedrale di Sant’Aurea. Il principato indipendente di Torresecca ovviamente non esiste, ma non è un caso che il film sia stato girato tra Roma e i luoghi limitrofi, in quanto il principato si troverebbe proprio nel Lazio. La romanità della famiglia Tucci viene anche palesata dal fatto che il sogno dei protagonisti inizialmente è quello di aprire una rosticceria di supplì, un prodotto tipico della cucina romana.

Iil film fu il cinepanettone del 2017 con protagonista Christian De Sica, per anni elemento di punta del fenomeno insieme a Massimo Boldi. Dopo il venire meno del loro sodalizio artistico, i comici duellarono più volte al botteghino, come in questo caso, dato che Boldi sbarcò in sala il medesimo giorno con Natale da Chef. A vincere fu De Sica, che batté anche Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Il film, in onda stasera, è disponibile in streaming su Netflix. In alternativa sarà possibile seguire gratuitamente la diretta streaming su Mediaset Infinity nella pagina dedicata alle dirette. Il film sarà disponibile gratuitamente on-demand dopo la messa in onda su Mediaset Infinity.

Il cast di Poveri ma ricchissimi

Il cast di Poveri ma ricchissimi è composto da Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Ubaldo Pantani, Massimo Ciavarro, Tess Masazza e Paolo Rossi.