I capelli sono una parte importante della bellezza femminile. Per averli sempre in ordine e a posto, la piastra per capelli asciugante è sicuramente il mezzo ideale per una capigliatura perfetta in ogni occasione. Cerchiamo di capire quale è il funzionamento e il modello migliore dell’anno.

Piastra per capelli asciugante

Uno strumento di bellezza molto importante che, non solo liscia i capelli, ma permette anche di asciugarli, quindi di modellare la chioma creando la giusta piega e acconciatura adatta in ogni momento e occasione. Nel corso degli anni, la piastra per capelli si è evoluta grazie anche alle nuove tecnologie e ai materiali sempre diversi. Uno strumento che è possibile usare anche a casa.

Sono diversi i modelli in circolazione ognuno adatto a una sua funzione e perfetto per ogni capigliatura. Sono quasi tutte più o meno simili tra loro. Si costituiscono da una scocca esterna in plastica e da due superfici riscaldanti che sono di diversi materiali, solitamente la ceramica è quello maggiormente comune. La struttura può ricordare una grossa pinza con un manico e delle piastre riscaldanti.

Per le dimensioni di questo strumento bisogna tenere in considerazione la lunghezza dei capelli. Una piastra troppo larga non è indicata per i capelli lunghi o le ciocche, mentre una sottile non è adatta per capelli che sono particolarmente voluminosi oppure mossi. Molti modelli di piastra per capelli in commercio hanno una lunghezza tra i 90 e i 110 cm.

Le piastre moderne che solitamente si trovano nei saloni di bellezza sono molto lunghe e strette, oltre a essere particolarmente versatili. Si prestano sia per capelli corti, ma anche per creare ricci e boccoli.

Piastra per capelli asciugante: utilizzi

Uno strumento di bellezza molto usato e apprezzato e che si trova in moltissime case. La piastra per capelli è uno strumento utilissimo che ha varie funzioni e utilizzi a seconda anche del tipo di capello. Lo scopo principale di un apparecchio del genere è stirare o lisciare il capello, soprattutto se particolarmente mosso e voluminoso.

Sono diverse le donne che, pur avendo i capelli lisci, tendono a usarla proprio per eliminare ed evitare il cosiddetto effetto crespo che è molto fastidioso e che tende a crearsi con l’umidità quando piove. I capelli lisciati con la piastra risultano essere molto più lisci, durano a lungo per quanto riguarda con l’asciugatura rispetto al tradizionale e classico phon.

Uno strumento come la piastra per capelli permette anche di regolare e impostare i vari livelli di temperatura in modo da adattarla ai vari tipi di capelli che possono essere fini, delicati, ricci, crespi o anche colorati. Basta scegliere la temperatura adatta al proprio capello in modo che non sia né troppo alta per danneggiarlo, ma neanche bassa in quanto potrebbe non essere indicata per i capelli lisci o crespi.

Alcuni modelli, come Perfect Hair 2 in 1 permettono di usare la piastra anche sui capelli bagnati in modo da avere una doppia funzione, ovvero asciugante e lisciante al tempo stesso. Una operazione che elimina i tempi di asciugatura evitando così l’uso del phon.

Piastra per capelli asciugante: la migliore dell’anno

I modelli di piastra per capelli sono vari, ma la migliore, attualmente in commercio, è sicuramente Perfect Hair 2 in 1, uno strumento che, come dice il nome, ha una doppia funzione. Infatti, permette sia di asciugare il capello, ma anche di stirarlo e lisciarlo. Elimina l’effetto crespo e dona al capello un aspetto lucente e splendido.

Uno strumento di bellezza che dona un risultato perfetto in pochissimo tempo. I capelli sono sani e protetti. È possibile programmare e impostare la temperatura maggiormente adatta a seconda del proprio tipo di capello. Dal momento che avere i capelli in ordine necessita di tempo, grazie a Perfect Hair i capelli sono pronti in un attimo.

Al momento è definita come la migliore piastra per capelli asciugante, grazie ai benefici riscontrati e all'ottimo rapporto qualità prezzo.



Si compone di piastre ioniche con fori di ventilazione che hanno il compito di eliminare l’umidità in eccesso. Non danneggia i capelli, anzi, ma garantisce un effetto lucente al cuoio capelluto. Oltre ad asciugare e stirare il capello, lo protegge anche dai danni che sono causati dal calore delle piastre. Dona una perfetta finitura mentre si asciuga il capello.

Le piastre riescono a raggiungere i 210° in poco tempo. Per i capelli fini sono indicati temperature basse, mentre per le ciocche spesse si consigliano temperature maggiormente elevate. È possibile portarla anche in viaggio in modo da avere i capelli sempre in ordine e non crea ingombro proprio perché leggera e pratica.

