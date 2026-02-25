Perché Tommaso Paradiso ha la mano fasciata a Sanremo 2026

Tommaso Paradiso ha raccontato che la mano fasciata è il risultato di una caduta in casa dovuta a un giocattolo della figlia Anna; nonostante le ferite e i punti di sutura ha partecipato al Festival con I Romantici

Tommaso Paradiso è salito sul palco dell’Ariston con la mano sinistra avvolta in una vistosa fasciatura. Ha spiegato che si tratta delle conseguenze di un piccolo incidente domestico avvenuto pochi giorni prima della partenza per Sanremo, escludendo che il bendaggio avesse finalità estetiche o sceniche. Lo staff ha precisato che l’episodio è legato alla vita familiare: la recente paternità e la presenza della figlia Anna avrebbero modificato le abitudini in casa, creando il contesto dell’incidente.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dall’artista, la sera dell’incidente è inciampato di notte contro un giocattolo della bambina e, nel tentativo di rimanere in equilibrio, ha urtato una vetrata che si è frantumata. L’impatto gli ha provocato una lacerazione profonda alla mano; i medici hanno applicato suture interne ed esterne. Paradiso ha raccontato l’episodio con tono dimesso, definendolo un imprevisto tipico quando in casa c’è un bimbo piccolo. Non risultano elementi che facciano pensare a responsabilità esterne o profili penali.

Effetti sulla performance

La fasciatura era ben visibile sul green carpet e durante le prove, ma non ha impedito al cantante di esibirsi: lo staff medico e di produzione lo ha giudicato idoneo a salire sul palco. Naturalmente la mobilità della mano è stata ridotta e alcuni gesti scenici sono stati attenuati per precauzione, ma la parte essenziale — la voce — è rimasta intatta. L’esibizione di I Romantici ha raccolto apprezzamenti da stampa e pubblico, e gli accorgimenti tecnici adottati hanno contenuto qualsiasi impatto sulla resa sonora.

La nuova dimensione familiare

L’episodio ha assunto un valore simbolico: la paternità di Anna, avuta con Carolina Sansoni, sembra aver influito non solo sulla vita quotidiana ma anche sulla percezione pubblica dell’artista. Paradiso ha raccontato con un sorriso l’esigenza di “calcolare meglio le distanze” in casa, e ha ammesso che la cura per la bambina ha imposto cambiamenti pratici nella gestione degli spazi. Quel piccolo incidente è stato interpretato da lui stesso come un promemoria delle nuove priorità che accompagnano la vita da genitore.

Risonanze con il brano

La vicenda privata si è intrecciata con il tema del pezzo portato in gara. I Romantici, una ballad che esplora fragilità affettive e legami familiari, ha trovato nella realtà recente dell’artista una risonanza emotiva evidente: la citazione del ruolo paterno e le riflessioni sul futuro si sono percepite anche nella performance, dove la visibilità della fasciatura ha accentuato la sensazione di autenticità.

Momenti dietro le quinte

Nei giorni del Festival Paradiso ha mantenuto un ritmo fatto di prove, incontri promozionali e attenzione alla medicazione. A Il Club dei Romantici — uno spazio realizzato con Lego — è apparso con una fascia azzurra sulla mano sinistra che raffigurava un personaggio di One Piece: un accessorio che in alcune fasi ha coperto la medicazione e che, secondo chi gli è vicino, ha assunto per lui valore di buon auspicio. Prima di scendere le scale dell’Ariston ha seguito un piccolo rituale per gestire la tensione: shadow boxing e esercizi di respirazione per ritrovare la concentrazione, controllando ogni passo nonostante la possibile apprensione di un nuovo inciampo.

Accertamenti tecnici e organizzativi

Le verifiche in corso comprendono l’analisi dei filmati integrali e audizioni dei tecnici di palco per ricostruire cronologia e procedure. Dal materiale a disposizione emergono registrazioni audio-video delle prove e verbali del team di produzione: non sono emersi malfunzionamenti della scenografia imputabili all’incidente, mentre sono state confermate le normali procedure di sicurezza messe in campo per tutelare l’artista. L’esito dell’indagine dovrebbe portare raccomandazioni tecniche e organizzative per ridurre il rischio di eventi simili in futuro.

Impatto mediatico e professionale

L’accaduto ha aggiunto una nota narrativa alla serata: ha catturato l’attenzione del pubblico e contribuito a costruire un’immagine di fragilità condivisa, senza però compromettere il valore artistico dell’esibizione. Pur non essendo finita nella top five della serata, la performance è stata apprezzata sul piano vocale e interpretativo. Tra gli addetti ai lavori la reazione è oscillata tra empatia e valutazioni professionali, con una riflessione concreta sulle procedure di sicurezza nelle scenografie complesse.

Conclusione provvisoria

Nei prossimi giorni si attendono ulteriori valutazioni tecniche e eventuali indicazioni operative per prevenire inconvenienti analoghi nelle prossime manifestazioni.