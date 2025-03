Il sogno di Gabry Ponte all’Eurovision

Gabry Ponte, noto deejay e produttore musicale, sta vivendo un momento cruciale della sua carriera. Dopo aver presentato il suo brano “Tutta l’Italia” al Festival di Sanremo, il suo sogno di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest si fa sempre più concreto. Tuttavia, la strada per raggiungere questo obiettivo non è stata priva di ostacoli. Carlo Conti, conduttore del Festival, ha rivelato che la canzone di Ponte era inizialmente destinata a competere tra i Big, ma è stata infine scelta come sigla della manifestazione. Questa decisione ha suscitato molte discussioni tra i fan e gli esperti del settore.

Il retroscena di Sanremo

Durante un’intervista, Conti ha spiegato che la canzone di Ponte, pur essendo di alta qualità, presentava delle incertezze riguardo all’esecutore. “Non si capiva chi potesse cantarla”, ha dichiarato, riferendosi alla presenza di un cantante mascherato sul palco. Nonostante ciò, la scelta di utilizzare il brano come sigla ha portato a un successo inaspettato, trasformandolo in un tormentone. Questo ha sollevato interrogativi su cosa sarebbe potuto accadere se Ponte avesse avuto l’opportunità di competere direttamente a Sanremo.

La nuova opportunità con San Marino

Con la rinuncia di altri artisti, Ponte ha deciso di partecipare al San Marino Song Contest, un evento che potrebbe offrirgli la chance di rappresentare il piccolo Stato al prossimo Eurovision. “Sarà curioso vedere come andrà a finire con Gabry Ponte a San Marino”, ha affermato Conti, sottolineando l’importanza di questa nuova avventura. Se Ponte dovesse vincere, si troverebbe a competere con artisti di spicco come Lucio Corsi e Tommy Cash, rendendo la competizione ancora più avvincente.

Il supporto dei fan e le aspettative

Il supporto dei fan è stato fondamentale per Ponte, che ha espresso la sua gratitudine sui social media. “Vedere intere generazioni ballare e divertirsi per il lavoro che fai è la gratificazione più bella”, ha scritto. La sua partecipazione al San Marino Song Contest rappresenta non solo una nuova opportunità, ma anche un modo per portare la musica italiana in tutta Europa. Con il successo di “Tutta l’Italia”, le aspettative sono alte, ma la competizione è agguerrita. La storia recente dell’Eurovision dimostra che anche i brani più promettenti possono affrontare difficoltà inaspettate.