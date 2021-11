Perché Tina Cipollari odia Gemma: i motivi

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono acerrime nemiche a Uomini e Donne, dove i loro battibecchi e i loro attriti sono all’ordine del giorno. Secondo una fonte vicina alle due ci sarebbero dei motivi ben precisi per cui l’opinionista ce l’avrebbe con la dama torinese.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Da sempre Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno dimostrato che tra loro non corra buon sangue. Secondo fonti a loro vicine l’odio di Tina nei confronti della dama torinese avrebbe spiegazioni ben precise: “Mentre la Galgani sta cercando con successo di fermare il tempo, ringiovanendo sempre di più, Tina non riesce a starle al passo. Due anni fa la Cipollari aveva dichiarato l’obiettivo di perdere venti chili ma, dopo essere stata seguita da un nutrizionista e aver ottenuto buoni risultati, è di nuovo alle prese con la bilancia perché non appare in perfetta forma fisica”, ha dichiarato una fonte anonima vicina alle due donne.

Tina Cipollari: il nuovo amore

Mentre Gemma ha sempre dimostrato di avere difficoltà a trovare il vero amore (e per questo puntualmente si ripresenta ogni anno al dating show di Maria De Filippi) Tina Cipollari non sembra avere problemi da questo punto di vista: dopo la fine del suo matrimonio con Kikò Nalli si è legata per alcuni anni al ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, e ora che la storia tra loro sarebbe giunta al termine si vocifera che Tina abbia già trovato un altro partner (la cui identità resta al momento top secret).

Tina Cipollari e Gemma: i ritocchi

Nell’ultima edizione di Uomini e Donne Gemma Galgani non ha fatto segreto di essere ricorsa alla chirurgia plastica, questione che ha sollevato l’ira di Tina Cipollari. “Ha sempre criticato tutte le donne che sono ricorse alla chirurgia estetica e nel suo mirino fino a poco tempo fa c’ero anche io che, personalmente, oltre a ritoccare le labbra (cosa che ho sempre ammesso) non ho fatto altro. Per anni Gemma ha giudicate tutte le donne che si sono migliorate grazie alla chirurgia plastica. Sostenendo, tra l’altro a gran voce, di esser legata al suo aspetto così com’era, al suo viso, alle rughe date dall’età che le ricordano gioie e dolori del passato. Ha sempre detto di essere orgogliosa del suo volto segnato dal tempo. Io non critico la sua scelta ma l’incoerenza di questa decisione”, ha tuonato Tina contro la dama torinese.