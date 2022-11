Pete Davidson è un comico e attore americano molto noto e apprezzato sia dal pubblico che dalle donne. A soli ventinove anni, ha senz’ombra di dubbio saputo conquistare sia molti cuori che molti ruoli. Vediamo la cosa nel dettaglio!

Pete Davidson: biografia e carriera

Pete Davidson è nato a Staten Island nel 1993. Ha una sorella minore di nome Casey. Ha subito il lutto della perdita del padre in giovane età, quando l’uomo – Scott Matthew – interviene in qualità di vigile del fuoco durante l’attacco alle Torri Gemelle e se ne perdono tragicamente le tracce. Pete cresce dunque con la sorella e la madre, Amy Weters.

Affronta dunque un periodo difficile, di profondissima depressione (che lo porta anche a pensieri suicidi), come lui stesso ha dichiarato durante un’intervista.

Riesce a uscirne grazie alla comicità, che diventa il perno della sua carriera.

Nel 2013 tiene il suo primo strand-up in tv al Gotham Comedy Live. Dopo questo primo successo prende parte allo show Jimmy Kimmel Live! e, l’anno seguente, entra nel cast di Saturday Night Live, conquistando definitivamente il pubblico.

Nel 2014 esordisce anche sul grande schermo con il film School Dance, cui segue poi Un disastro di ragazza.

Nel 2016 Pete Davidson torna alla stand-up con il programma di Comedy Central Pete Davidson: SMD. Nel 2020 arriva invece su Netflix con Alive from New York, su Netflix.

Sempre del 2020 è il suo film autobiografico, Il re di Staten Island.

Pete Davidson: le sue relazioni passate e la fidanzata attuale

Come accennavamo, Pete Davidson è una figura molto chiacchierata anche per via delle sue relazioni sentimentali, spesso in prima pagina sui tabloid.

Tra le sue prime fiamme, tra il 2016 e il 2018, c’è l’attrice di The Umbrella Academy Cazzie David. Con lei le cose non sono finite troppo bene, giacché Cazzie – ancora innamorata – ha scoperto che Pete stava già voltando pagina e frequentando Ariana Grande.

Con la giovane cantante la storia è durata appena cinque mesi e mezzo, eppure i due hanno avuto il tempo anche per la proposta di matrimonio! La relazione è poi naufragata con qualche battibecco: Pete ha ironizzato su Ariana durante uno spettacolo di stand-up e lei si è tolta l’anello di fidanzamento durante un’esibizione. Insomma, una rottura un po’ plateale.

Nel 2019 arriva la chiacchieratissima storia con Kate Beckinsale, con la quale Pete Davidson ha ben 20 anni di differenza. Sempre nel 2019 Pete ha avuto un flirt con Margaret Qualley.

A inizio 2020 ha una storia con Kaia Gerber piuttosto travagliata, perché osteggiata dai genitori di entrambi, che non li vedevano ben assortiti. Difatti si sono in breve tempo lasciati e Pete ha voltato pagina nel 2021 con Phoebe Dynevor, il volto principale della prima stagione di Bridgerton. Pare che i due però si siano lasciati perché troppo assorbiti dai rispettivi lavori.

Tra il 2021 e il 2022, Pete Davidson ha invece frequentato Kim Kardashian, ma sembra che i due non fossero allineati, anche perché assorbiti anche questa volta dalle carriere. Al momento si vocifera che Pete stia frequentando invece la modella Emily Ratajkowski.

Ma quali sono i motivi del suo successo con le donne? Stando allee varie dichiarazioni delle dirette interessate sembra che Pete sappia capire le loro esigenze lavorative, ma anche che sia un ragazzo sensibile, attento all’emotività e alla salute mentale (anche per via delle sue esperienze). Dolcezza e simpatia sembrano essere – dunque – le sue armi di seduzione.