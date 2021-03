Perché la mimosa è simbolo della Festa delle Donne?

Coloratissima e molto profumata, la mimosa è la pianta che simboleggia l’8 marzo, ovvero la Festa delle Donne. A molte piace, altre preferiscono altri tipi di fiori. Ma per apprezzare davvero questa pianta e capire perché sia stata scelta come simbolo di questa ricorrenza, bisognerebbe capirne il significato.

Scoprirlo infatti ci aiuterà ad avere una consapevolezza maggiore di questo giorno così particolare e del perché sia così importante festeggiarlo. Se non sai cosa regalare a te stessa e alle donne della tua famiglia per l’occasione quindi, lasciati ispirare da questa pianta e dal suo significato.

La mimosa come simbolo della festa delle donne

Se la Festa delle Donne è stata istituita negli Stati Uniti nel lontano 1909, un anno dopo il famoso sciopero di quelle che erano conosciute come “le camiciaie” newyorkesi, per rivendicare condizioni di lavoro migliori, quella di regalare una mimosa in questa occasione è un’usanza tutta italiana.

Usanza, che ha origine in questo particolare giorno ma nel 1946. Non nasce quindi insieme alla ricorrenza ufficiale, nello stesso anno, ma ben più tardi nel dopoguerra.

Quell’anno infatti, l’UDI (Unione Donne Italiane), l’associazione politica e sociale, nata come difesa della donna ai tempi della Resistenza contro il regime fascista, sceglie di utilizzare proprio la mimosa come simbolo.

Il significato della mimosa

Perché l’8 marzo si festeggia regalando proprio la mimosa? O almeno, la si utilizza come simbolo? Prima di tutto, è una pianta che cresce e fiorisce proprio a marzo, qui in Italia. Con il suo colore giallo acceso quindi, anticipa la primavera. Già da questa sua fioritura proprio in occasione della festa della donna risiede una particolare simbologia.

Inoltre, per capire i motivi della scelta di questa pianta per l’8 marzo, bisogna scoprire il suo significato. Tutti i fiori ne hanno uno, quello della mimosa richiama la femminilità, per via delle caratteristiche del suo fiore, molto delicato e morbido. Ma richiama anche la forza, per via della sua fioritura, con anche un colore così acceso, poco prima dell’arrivo della primavera. Due concetti spesso rivendicati dalle donne di tutto il mondo.

Come coltivarla

Se leggendo il suo significato, anche tu ti sei innamorata di questa pianta, è bene che tu sappia che è possibile coltivarla in casa, e con qualche accorgimento, durerà decisamente di più rispetto al classico mazzo di mimose. Si può infatti coltivare tanto all’esterno quanto all’interno, purché sia sempre vicino ad una fonte di luce naturale.

Anche in questo caso, si potrebbe trovare una sorta di simbologia. Questa versatilità tipica della pianta infatti, richiama molto la capacità di adattamento tipica invece delle donne. Il sole di cui hanno bisogno per stare bene, invece, simboleggia l’amore e il rispetto a cui anche le donne hanno diritto, proprio come qualsiasi altro essere vivente.