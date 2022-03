La terza puntata de “La Pupa e il Secchione show” si è aperta subito con un confronto tanto importante quanto atteso. In collegamento è intervenuta Flavia Vento che ha abbandonato il reality dopo appena due settimane dall’inizio. La showgirl nel corso della trasmissione, ha spiegaro cosa l’ha spinta ad abbandonare anche questa esperienza.

Non sono mancate le critiche.

Flavia Vento, perché la showgirl ha lasciato “La Pupa e il Secchione show”

Nel corso del suo intervento Flavia Vento ha motivato la sua decisione spiegando che, alla base di ciò, ci sono problemi strettamente personali. Ad ogni modo non ha voluto rivelare cosa esattamente le sia successo e nonostante Barbara D’Urso abbia cercato più volte di comprendere la showgirl, non si è scomposta: “È successa una cosa di cui non voglio parlare.

Quando sarà ne parlerò, ma è una cosa abbastanza grave. […] Sono un po’ provata in questo momento”, ha affermato.

Come hanno reagito i giudici

I giudici si sono mostrati particolarmente critici al riguardo, in particolare Antonella Elia che ha riassunto tutta la sua contrarietà con un “Patetico”. Nemmeno Soleil Sorge è andata tanto per il sottile: “Potresti anche chiedere scusa al programma, ai tuoi compagni, a Barbara”. Anche Federico Fashion Style si è infine unito alle sue colleghe affermando: “Puoi avere tutti i problemi del mondo ma non hai portato rispetto”.

Nel frattempo per il secchione Aristide è arrivata un’altra Pupa: si tratta di Elena Morali.