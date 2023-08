Perché i miei capelli sono sporchi dopo soli due giorni? Se volete scoprire le cause e trovare dei rimedi, tutti naturali, allora siete nel posto giusto! Vediamo dunque, insieme, come mai molte persone lamentano capelli che si sporcano presto, e come ovviare a questo problema.

Perché i miei capelli sono sporchi dopo due giorni? Tutte le cause

Se anche a voi capita di avere spesso i capelli grassi e che si sporcano più velocemente, ebbene, non disperate: siete in ottima compagnia! Sono davvero molte infatti, le persone a lamentare questa problematica. E sono anche molte, le cause che possono portare le nostre chiome a sporcarsi di più e più in fretta. Ma quali sono quindi, i fattori che possono ingrassare e sporcare i capelli? Vediamone insieme un piccolo elenco.

Fattori ormonali: ad esempio prima delle mestruazioni, o anche durante il periodo dell’ovulazione, i nostri capelli possono risultare più grassi. Infatti, le ghiandole sebacee presenti sulla cute sono molto sensibili alle fluttuazioni ormonali. Per questo anche in adolescenza, così come durante la menopausa, è importante curare l’igiene di cute e capelli.

ad esempio prima delle mestruazioni, o anche durante il periodo dell’ovulazione, i nostri capelli possono risultare più grassi. Infatti, le ghiandole sebacee presenti sulla cute sono molto sensibili alle fluttuazioni ormonali. Per questo anche in adolescenza, così come durante la menopausa, è importante curare l’igiene di cute e capelli. Alimentazione non equilibrata: Ebbene sì, anche quando si abusa a tavola, mangiando fritti, grassi animali e cibi complessi, pelle e capelli ne risentono davvero molto, buttando fuori più sebo.

Ebbene sì, anche quando si abusa a tavola, mangiando fritti, grassi animali e cibi complessi, pelle e capelli ne risentono davvero molto, buttando fuori più sebo. Escursioni termiche: Acqua troppo calda, sole torrido…ma anche acqua eccessivamente fredda, o agenti atmosferici stressanti, possono stressare la cute e farle produrre più sebo.

Acqua troppo calda, sole torrido…ma anche acqua eccessivamente fredda, o agenti atmosferici stressanti, possono stressare la cute e farle produrre più sebo. Prodotti sbagliati: Se si applicano sieri e olii chimici, non naturali oppure troppo pesanti, certamente i nostri capelli si sporcheranno nel giro di due giorni. Meglio optare per prodotti senza parabeni, con filtro solare.

Se si applicano sieri e olii chimici, non naturali oppure troppo pesanti, certamente i nostri capelli si sporcheranno nel giro di due giorni. Meglio optare per prodotti senza parabeni, con filtro solare. Abitudini sbagliate: Tra queste abitudini troviamo sicuramente l’uso di spazzole e pettini non puliti. Anche toccare le nostre chiome troppo spesso, in modo compulsivo, non aiuta a tener puliti i nostri capelli.

Come abbiamo visto, dunque, le cause che portano i nostri capelli a sporcarsi più spesso e ad ingrassarsi in due giorni, sono molte e varie. Però, non disperate: esistono tante diverse soluzioni per mantenere i vostri capelli più puliti, più a lungo. Vediamo quali sono

Rimedi naturali, per capelli che si sporcano velocemente

Come riuscire, quindi, a mantenere le chiome pulite più a lungo? Esistono diversi piccoli accorgimenti, dei veri e propri rimedi naturali, che se seguiti quotidianamente ci permetteranno di migliorare davvero la situazione. Vediamo insieme quali sono.