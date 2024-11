Perché andare dallo psicologo è ancora un tabù?

Impara a dire di NO Ecco perché dire di NO fa bene: oggi la nostra esperta Eleonora ce lo spiega, sottolineando l’importanza dei confini fisici ed emotivi. Impariamo a rispettare e far rispettare i nostri confini, così come quelli degli altri. E voi, sapete dire di “no”?

Botox: cos’è e come funziona? Le principali indicazioni Il botox è uno dei trattamenti più utilizzati per contrastare le rughe d’espressione, donando al viso un aspetto più fresco e rilassato.

Oltre a levigare fronte, contorno occhi e rughette sottili come quelle del “codice a barre”, può migliorare il sorriso gengivale.

Oggi con il nostro chirurgo plastico ed estetico Ivan La Rusca parliamo proprio di botox: cos’è e come funziona? Le principali indicazioni. Avete mai pensato di provarlo? Per quale zona vi incuriosisce di più?

Amicizie disfunzionali: i segnali a cui prestare attenzione Avete mai avuto un’amicizia “tossica”, in cui vi siete sentiti giudicati, invidiati o addirittura manipolati? Oggi con la nostra esperta Eleonora affrontiamo l’argomento delle amicizie disfunzionali: ecco i vari segnali a cui prestare attenzione. A voi è mai capitato di vivere un rapporto simile? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti.

Filler: cos’è e come funziona Il filler viso è uno dei trattamenti di medicina estetica più richiesti, che offre eccellenti risultati senza la necessità di ricorrere alla chirurgia. Oggi con il nostro chirurgo plastico ed estetico Ivan La Rusca parliamo proprio di filler: ecco cos’è e come funziona. E voi, avete mai provato il filler?

Birthday blues: la depressione pre-compleanno Per molte persone, il proprio compleanno è la giornata più speciale e magica dell’anno. Per altri, invece, è un giorno che può portare tanta tristezza: perché questo accade? Oggi parliamo di Birthday blues, la depressione pre-compleanno, con la nostra esperta Eleonora. A voi è mai capitato di sentirvi giù di morale durante il giorno del vostro compleanno?

Trattamenti di medicina estetica per over 50/60 E per chi è over 50/60, quali sono i trattamenti di medicina estetica più utili? Ascoltiamo i consigli del nostro chirurgo plastico ed estetico Ivan La Rusca, per valorizzare al meglio noi stessi anche con l’avanzare dell’età.

Disastri naturali: le conseguenze psicologiche Negli scorsi giorni si è parlato moltissimo dell’uragano Milton che ha colpito la Florida. Oggi affrontiamo l’argomento dal punto di vista psicologico con la nostra esperta Eleonora: ecco che conseguenze possono subire, a livello mentale, i sopravvissuti a disastri naturali.