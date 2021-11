Céline Dion ha dovuto rinunciare ad esibirsi ai suoi prossimi concerti a causa di alcuni gravi problemi fisici.

Céline Dion come sta

I familiari di Céline Dion hanno offerto delucidazioni sulle condizioni di salute della cantante che, a causa di un peggioramento, ha annullato i suoi prossimi concerti a Las Vegas.

Nelle sue ultime apparizioni pubbliche Dion era apparsa visibilmente magra ed emaciata, e in tanti erano già in apprensione per il suo stato di salute.

“Il suo team medico continua a valutare le sue condizioni di salute e a curarla. Tuttavia, i sintomi che sta vivendo le impediscono di partecipare alle prove in corso per il nuovo spettacolo”, ha fatto sapere l’ufficio stampa della cantante.

Céline Dion: la sorella

A offrire ulteriori delucidazioni è stata la sorella di Céline Dion, Claudette, che ha tranquillizzato i fan affermando: “Non è nulla di grave, altrimenti me l’avrebbe detto. Céline non esita a confidarsi e a chiedere consiglio quando qualcosa non va”, e ancora: “Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che praticamente la paralizzano. È molto debole e ha perso molto peso”.

Céline Dion: l’eccessiva magrezza

Nelle sue ultime apparizioni pubbliche Céline Dion era apparsa visibilmente dimagrita e in tanti sui social l’avevano riempita di critiche, esortandola a prendersi cura di sé.

La cantante aveva replicato scrivendo: “Se ti piace come sono, eccomi qui. Altrimenti lasciami in pace. Non mi sto prendendo un rischio, voglio solo sentirmi forte, femminile e sexy. Mi piace come sono adesso, quindi non voglio parlarne. Nessuno deve preoccuparsi, chi è di un’altra opinione basta che non mi guardi e non mi faccia foto”. I suoi numerosissimi fan hanno comunque manifestato la loro preoccupazione per le condizioni di salute della cantante, che nel corso degli anni si è mostrata sempre più magra rispetto al passato.