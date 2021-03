Considerato uno dei maggiori talenti del calcio della sua generazione è oggi uno dei più grandi centrocampisti. Scopriamo la storia di Paul Pogba, esponente del Manchester e della nazionale francese.

Chi è Paul Pogba

Paul Labile Pogba (Lagny-sur-Marne, 15 marzo 1993) è un calciatore francese.

Con la famiglia di origini guineane emigrata in Francia cresce in una cittadina con i genitori e i fratelli maggiori. Scopre il calcio vedendo giocare lo zio, ex giocatore della prima divisione guineana, e i due fratelli, anche loro calciatori.

A sei anni inizia a giocare nel Roissy-en-Brie, squadra parigina che lo accoglie fino ai tredici anni quando viene soprannominato “Il piccone”. Successivamente la società Torcy lo accoglie dopo il superamento di un provino andato a buon fine. Passa con loro un solo anno prima di passare all’accademia giovanile del Le Havre.

Il successo tra Manchester e Juventus

Viene scelto per essere inserito nelle giovanili di Manchester ed entrando negli Under-18 dimostra il suo valore quando realizza una rete contro gli avversari del Chelsea.

Esordisce poi in prima squadra nella Football League Cup partecipando successivamente anche nelle coppe europee. La squadra sembra però non dargli il riconoscimento che desidera e così, dopo un infortunio alla caviglia, si ritira dalla squadra.

Passa quindi nella Juventus dove emerge nel ruolo di mezzala trovando il proprio spazio nell’organico. Esordisce in Serie A debuttando in una partita contro il Chievo per poi partecipare alla Champions League. Alla fine della prima stagione con i bianconeri porta a casa anche il suo primo scudetto.

Al termine della stagione 2013-2014 della Supercoppa viene eletto miglior giocatore della finale grazie alla sostituzione di Marchisio, infortunatosi nel primo tempo. Apre poi con lo stesso titolo la sua quarta e ultima stagione in squadra inserendosi per la prima anche nella Squadra dell’anno UEFA e nel FIFA/FIFPro World XI. Torna nel 2016 al Manchester Utd dove continua a sviluppare la sua passione.

Il contributo in Nazionale giovanile e maggiore

Prende parte alla squadra della nazionale nel 2008 inserendosi nel settore Under-16. Debutta poi nelle categorie successive disputando tornei in giro per l’Europa e non solo. Ottiene in questi anni il titolo di capitano di squadra, la vittoria al campionato mondiale di categoria e il titolo di miglior giocatore.

Viene poi convocato per il campionato del mondo nel 2014 dove viene eletto miglior giovane della stagione. L’esordio in squadra è una grande soddisfazione per il giocatore che viene convocato nuovamente due anni dopo per il campionato d’Europa in Francia. Qui non brilla come suo solito e nella finale è titolare nella sconfitta contro il Portogallo. Viene poi chiamato nuovamente nel 2018 in Russia dove fa vincere la Francia per la seconda volta nella storia.

