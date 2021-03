L’ex calciatore e allenatore inglese Paul Gascoigne ha numerosi tatuaggi sparsi sul corpo. I tattoo sono una sua passione e ognuno di essi ha un significato profondo e particolare.

Paul Gascoigne tatuaggi

L’ex calciatore della Lazio Paul Gascoigne, conosciuto anche con il nomignolo ‘Gazza’, è molto appassionato di tatuaggi: ne ha infatti ben venti, sparsi per tutto il corpo.

L’allenatore inglese ha mostrato i suoi innumerevoli tattoo soprattutto durante la sua partecipazione al programma tv L’Isola dei famosi 2021. Essi hanno dei significati particolari e si riferiscono soprattutto all’amore per la sua famiglia e alla sua fede. Molti tatuaggi sono dedicati ai figli e ai suoi genitori.

Il significato dei tattoo

Sul braccio destro Paul Gascoigne ha tatuato il nome dell’ex moglie Sheryl, con la quale è stato sposato dal 1996 al 1998. Con lei ha avuto un figlio di nome Regan. Il calciatore, nonostante il divorzio, non ha voluto cancellare questo tattoo. Sull’avambraccio invece ha impresso nella pelle delle mani unite in preghiera con un crocifisso.

Si tratta di un simbolo non solo della sua fede ma anche un ricordo alla memoria del padre John, morto recentemente a causa di un tumore. Altri tatuaggi sulle braccia sono: una rosa con una farfalla, una pantera sul bicipite destro e una corona di spine e delle citazioni dalla Bibbia a dimostrazione della sua profonda spiritualità.

Anche la schiena dell’ex calciatore è densa di tatuaggi che hanno significati profondi. Ad esempio ha deciso di tatuarsi il volto della figlia adottiva Bianca, figlia dell’ex moglie Sheryl e del suo precedente compagno Colin Kyle. Un altro tattoo è un omaggio all’altro figlio adottivo, Mason, di cui Gascoigne ha tatuato il nome sulla scapola. Un medaglione che incornicia il disegno di un pettirosso è invece un altro ricordo dedicato al padre John. Sulla schiena l’ex calciatore ha tatuato anche una tigre che simboleggia la sua forza.

Non mancano i vari disegni sul petto e su addome: molto toccante è una scritta sul cuore ‘mum and dad‘, dedicata ai genitori. Sempre in onore di sua madre e suo padre l’ex calciatore ha tatuato i loro nomi in giapponese sulla pancia.

