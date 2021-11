Patrick Ray Pugliese è single: “Con Sara è finita”

Patrick Ray Pugliese , ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, ha confessato via social di essere tornato single.

Patrick Ray Pugliese: l’ex fidanzata

La storia d’amore tra Patrick Ray Pugliese e Sara, la sua storica compagna rimasta lontana dal mondo dello spettacolo, è naufragato.

A confermato è stato lo stesso ex gieffino, che si è raccontato a cuore aperto ai fan dei social confessando la fine della loro storia d’amore. I due erano stati insieme per moltissimi anni e lei lo aveva sostenuto mentre lui era nella casa del reality show che lo ha reso celebre ai telespettatori del piccolo schermo. Al momento i motivi del loro addio restano top secret, e in tanti tra i fan sperano di saperne presto di più.

A notare che qualcosa non andasse tra la coppia sono stati proprio i fan, che hanno notato l’assenza di Sara dagli ultimi scatti di Patrick via social.

Patrick Ray Pugliese oggi: cosa fa

Dal 2015 fino ad oggi Patrick Ray Pugliese si è occupato del suo lavoro nel campo delle mountain bike e ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo. Per un periodo l’ex gieffino è stato inviato di Striscia la Notizia e oggi non si sa molto della sua vita privata.

Patrick Ray Pugliese e Sara Nanna

Patrick Ray Pugliese ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata ma in passato non ha fatto segreto di essere felice accanto alla fidanzata, Sara Nanna. Prima d’incontrare la ragazza Patrick era stato legato a Martina Pascutti, madre di suo figlio Leone. In tanti tra i fan dei social si chiedono come mai la storia tra Patrick e Sara Nanna sia naufragata ma al momento l’ex concorrente del GF Vip non sembra intenzionato a svelare ulteriori dettagli sulle cause che possano aver portato al loro addio.