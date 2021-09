Alla fashion week di Parigi 2021 arriva anche l’influencer italiana più famosa, che debutta con un look davvero “minimal”. Alle sfilate Chiara Ferragni ha indossato solo dei copricapezzoli d’oro e un top trasparente, rigorosamente d’alta moda.

Chiara Ferragni: i copricapezzoli dorati

Il mese più importante della moda si conclude con la settimana della moda di Parigi, e Chiara Ferragni non poteva mancare. Fra le nuove collezioni presentate dai brand l’imprenditrice digitale è riuscita a non passare inosservata. Per il suo arrivo a Parigi ha scelto un look molto provocante, composto da un top nero trasparente che ha lasciato in bella vista dei copricapezzoli “scultura” in oro. Ha poi completato il tutto con pantaloni ampi, anfibi senza tacco e una giacca di pelle decorata con gli stessi dettagli gold sulle maniche.

L’outfit è firmato da Maison Schiaparelli, che è rinomata per la sua passione con l’arte surrealista, e con il direttore creativo Daniel Roseberry questo legame sembra essere arrivato al suo apogeo. Lo stilista è riuscito a trasformare anche i capi basic come la camicia bianca o la tuta di jeans in qualcosa di sofisticato, eccentrico, unico.

Chiara Ferragni e i look sexy

Chiara Ferragni si è sempre mostrata sui suoi profili social in tutti i suoi outfit, sfoggiando con orgoglio soprattutto quelli più sexy. Proprio questi ultimi le hanno dato molta visibilità, scatenando però alcune critiche. Le polemiche a lei rivolte suggeriscono che tali look “bollenti” non si addicano ad una madre di due bambini come lei. Ma la moglie di Fedez non si è mai lasciata toccare dalle critiche, andando sempre avanti per la sua strada. E se i commenti negativi non mancano, ma sono tanti anche i sostenitori di Chiara, che rimangono sempre ammaliati dalla sua bellezza.