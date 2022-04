Paolo Ruffini, ospite di Domenica In, ha raccontato gli ultimi momenti di vita di suo padre, che hanno condiviso insieme. Un racconto molto drammatico.

Paolo Ruffini, il dramma della morte del padre

Paolo Ruffini, ospite a Domenica In, ha raccontato il dramma di suo padre, scomparso due mesi fa all’età di 60 anni.

“Se n’è andato in un giorno palindromo, era il 22 febbraio 2022” ha raccontato l’attore. “Capisco il dramma di chi non è stato vicino ai propri parenti a causa della pandemia” ha aggiunto, parlando dei giorni difficili che ha affrontato e della fortuna di poter essere stato accanto a suo padre in quei momenti. “Se ne è andato alle 5, io ero a letto con lui quando è successo. Era stata una sera straordinaria, fatta di chiacchiere e scuse” ha raccontato, commosso.

Il racconto dell’attore

“Gli ho messo il rumore del mare sotto il cuscino” ha raccontato Paolo Ruffini, spiegando che suo padre amava molto il mare. “Allora pensavo di averlo accopagnato io, poi ho capito che è stato lui ad accompagnarmi verso una crescita” ha aggiunto l’attore, spiegando che l’ultima parola che ha detto suo padre è stata “malachite“, parola dal valore simbolico. “Prima di morire ha aspettato di vedere il mio film al cinema, dopo tre giorni se n’è andato” ha aggiunto Ruffini, parlando del suo ultimo film, che si chiude con un’intervista a suo padre.