Paolo Carullo, di professione musicista e perfomer, è noto al grande pubblico per essere il fidanzato dell’attrice Miriam Leone. Nelle ultime ore, ha attirato la curiosità dei fan perché sembra che, nei prossimi giorni, si sposerà con la sua dolce metà.

Cosa sappiamo sul suo conto?

Paolo Carullo, chi è: la biografia

Noto soprattutto per essere il fidanzato di Miriam Leone, Paolo Carullo è un personaggio che non ama i riflettori. A differenza dell’attrice, infatti, lavora dietro le quinte come musicista e perfomer. Molto riservato, tanto da non possedere alcun profilo social, sappiamo che è originario di Caltagirone, città che ha lasciato per dedicarsi agli studi. Si è trasferito a Milano e, nel 2006, ha conseguito la laurea in Economia e Finanza presso l’Università Cattaneo.

Al termine del percorso, si è buttato a capofitto nel mondo del lavoro. Non abbiamo molte informazioni sulla sua professione, ma sappiamo che Paolo è il manager finanziario nonché musicista della dj band Apple Jack. Si tratta di un gruppo nato nell’interland milanese nei primi anni del 2000. In pochissimo tempo, ha conquistato sia l’Italia che l’estero e ancora oggi gode di una certa fama. La band è composta da sei artisti: Serena, Lolli, Matteo, Mauro, Paolo e Fede.

Due voci, due chitarre, un basso e una batteria per portare in scena diversi generi musicali: dal funk blues al rock, passando per il soul e il reggae.

Paolo Carullo, chi è: la vita privata

Come già sottolineato, Paolo Carullo è fidanzato con Miriam Leone. La loro storia d’amore dovrebbe essere iniziata nel 2018/2019, ma non si hanno molti dettagli in merito. Sia l’attrice che il musicista, infatti, hanno fatto di tutto per tenere la loro relazione lontana dai riflettori. Stando ad un’indiscrezione lanciata dal giornalista Alberto Dandolo, Paolo e Miriam si dovrebbero sposare nel mese di settembre 2021. Le nozze sarebbero state organizzate in gran segreto e si dovrebbero svolgere nella loro amata Sicilia. In merito alle precedenti storie d’amore di Carullo non abbiamo alcuna informazione.

Paolo Carullo, chi è: il matrimonio con Miriam Leone

Se l’indiscrezione lanciata da Dandolo fosse vera, Miriam Leone e Paolo Carullo dovrebbero sposarsi intorno al 18 settembre a Ragusa. Le nozze sarebbero state organizzate in segreto ed essere celebrate con altrettanta riservatezza. Qualche tempo fa, si era già diffusa una notizia in merito al matrimonio, ma l’attrice aveva prontamente smentito. Aveva dichiarato: “Io non vedo ancora l’anello… Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è“. In seguito, intervistata da Grazia aveva ammesso: “Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni“. Questa volta il “matrimonio s’ha da fare”? Staremo a vedere. Per il momento, Miriam si sta godendo un po’ di relax sul Lago di Como e non accenna minimamente ai fiori d’arancio.