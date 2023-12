Pantone ha nominato colore dell’anno 2024 il Peach Fuzz, identificato come Pantone 13-1023. Una tonalità delicata e sofisticata che nasconde un significato estremamente profondo. In questo articolo scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul colore protagonista del nuovo anno.

Pantone 2024, il colore dell’anno è il Peach Fuzz

Ogni anno, nel mese di dicembre, viene svelato il colore dell’anno successivo. Ad annunciarlo è il Pantone Color Institute, centro che elabora le previsioni sulle tendenze cromatiche future. Sotto la guida del direttore esecutivo Leatrice Eiseman, gli esperti scelgono la tonalità attraverso un processo elaborato che coinvolge numerose ricerche di mercato, analisi delle tendenze e valutazione delle influenze culturali. Il colore dell’anno diventa un punto di riferimento per designer, creativi e aziende di tutto il mondo nella creazioni di prodotti. Se il 2023 ha visto protagonista la forza e la determinazione del colore Viva Magenta, nel 2024 domina la gentilezza e la delicatezza del Peach Fuzz. Un colore sofisticato, caldo e avvolgente che si fa portavoce di empatia e compassione. “Mentre ci avviciniamo al 2024 ci rendiamo conto che, in un periodo di turbolenze in molti aspetti della nostra vita, il nostro bisogno di protezione, empatia e compassione è sempre più forte, così come la nostra immaginazione e il nostro desiderio di un futuro più pacifico“, svela il direttore esecutivo.

Pantone 2024, il colore dell’anno è il Peach Fuzz: come abbinarlo

Si tratta di una tonalità molto tenue, a metà strada tra il rosa e l’arancio. Il Peach Fuzz si abbina con colori come il blu, il verde, il marrone, il prugna, il borgogna e con tutte le sfumature di arancione e rosa. E’ una nuance versatile e delicata, si adatta infatti ad ogni tipologia di incarnato: chiaro, olivastro o scuro. Ideale da utilizzare nel make-up per occhi, guance e labbra, per un beauty look fresco e naturale. Con la sua capacità unica di evocare calma, serenità e vitalità, il Peach Fuzz si prepara a dominare ed ispirare il mondo del design, della moda e del beauty nell’anno 2024. Un’incarnazione perfetta di eleganza, innovazione e modernità.

