Avete già visto le novità in fatto di serie tv e film su Amazon Prime per mggio e giugno su Netflix? Se la risposta è “non ancora”, dovete sbrigarvi perché soprattutto sulla piattaforma di streaming del colosso americano Amazon è ora disponibile una nuova serie tv che amerete.

Scopriamo qui di seguito di cosa si tratta Panic la nuova serie tv su Amazon Prime tra trama, cast e curiosità.

Panic su Amazon Prime: la trama

Disponibile dal 28 maggio 2021 in piattaforma, la nuova serie tv dal titolo Panic è quello che non vi aspettereste mai di vedere. Scritta da Lauren Oliver e tratta dal suo omonimo romanzo best seller, si compone di dieci episodi, ognuno dei quali della durata massima di un’ora.

Insomma, per un’esperienza da panic coi fiocchi! Vediamo qui di seguito la trama.

Panic, la novità su Amazon Prime: ecco la trama

La trama della nuova serie tv è alquanto semplice ma lo stesso molto avvincente e che vi farà tenere il fiato sul collo fino alla fine.

Ci troviamo in una piccola cittadina del Texas e appena finita la scuola, ogni estate, i ragazzi appena diplomati si ritrovano per “inaugurare” la loro libertà.

Come? Fanno dei giochi molto particolari e per certi versi, pericolosi, cimentandosi in vere e proprie sfide complesse e alquanto al limite della salvezza. Purtroppo però questi giochi hanno portato anche a causare incidenti e la morte di alcuni ragazzi.

Ma questo non sembra fermare i protagonisti che vogliono sfiorare con il dito l’ebbrezza del pericolo e del trasgressivo. L’unica un po’ restia è Heather, interpretata da Olivia Welch, che non ha molta intenzione di giocare al gioco chiamato “Panic”. Ma se in un primo tempo, guarda al pericolo e ha molti dubbi, in secondo momento, cambia idea e decide di partecipare. Non appena sente infatti che il premio in denaro, in caso di vittoria, le permetterebbe di iscriversi al college tanto desiderato, si convince a giocare.

Nel frattempo, però, che Heather e i suoi amici di gioco-sfida sono intenti a gareggiare per aggiudicarsi il podio, la Polizia, con a capo lo sceriffo Cortez, indaga su dove si possa svolgere questo Panic della morte per cercare di impedire che altri incidenti avvengano e altre morti accadano.

Panic su Amazon Prime: trama e tema centrale

Anche se in un primo momento, all’interno di questa serie tv, si potrebbe pensare che il tema dominante sia il panico e il pericolo suscitati da queste sfide, in realtà non è così. Il tema centrale sono i ragazzi, i protagonisti come Heather, che sono disposti a fare di tutto per cambiare il proprio futuro. Ma soprattutto decidono un prezzo per la loro vita, decidono così che il loro valore, il loro bene più prezioso ha un costo e sono disposti a tutto per ottenere quel costo.

Panic su Amazon Prime: trama e cast

Come cast, troviamo attori molto giovani e già super conosciuti al pubblico. Come la protagonista della serie tv, Heather, interpretata da Olivia Welch, ma poi abbiamo anche: