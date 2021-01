Chi non hai mai sofferto di pancia gonfia? C’è chi se la vede o meglio, sente sempre e chi invece ne soffre rare volte. Questo però non dipende soltanto dal tipo di alimentazione che si ha, ma la vera causa può essere lo stress.

Vediamo qui di seguito come poter risolvere il problema.

Pancia gonfia: le cause

Avere la pancia gonfia non arreca solo fastidio a livello estetico o più prettamente pratico, quando non si riescono ad allacciare i pantaloni. Ma può essere anche sintomo di qualcosa che non funziona a livello di salute. Il grasso addominale, infatti, rispetto agli altri tipi di grasso, può provocare diversi mal funzionamenti all’interno dell’organismo.

Sta di fatto, però, che possono essere molte le cause della pancia gonfia, come un’alimentazione sbagliata, delle intolleranze oppure più semplicemente lo stress.

Ecco qui di seguito come interviene quest’ultimo sulla pancia gonfia.

Cos’è il cortisolo?

Il cortisolo è l’ormone dello stress ed è prodotto dalle ghiandole surrenali, aumenta quando il corpo è sottoposto ad un affaticamento fisico e psichico.

Anche se si potrebbe pensare che ha solo un ruolo negativo, non è così. Esso è importante perché, in casi considerati a rischio, permette di far aumentare la pressione arteriosa del sangue e far percepire tutto in maniera più controllata e sopportabile.

Si rivela insomma un valido alleato.

Tuttavia si ha un innalzamento del cortisolo solo in alcuni contesti, quando è realmente percepito un pericolo. E se aumenta costantemente, fa in modo che il cortisolo provochi a sua volta un aumento dello zucchero nel sangue. Ma non solo: ci sono altre conseguenze. Lo zucchero causa insulino-resistenza e comporta vari tipi di infiammazioni. Esse comportano a loro volta un abbassamento delle difese immunitarie, disfunzioni a livello della tiroide, ansia, nervosismo, assenza di sali minerali, aumento del peso e appunto, pancia gonfia.

Ma tutto ciò purtroppo causa inoltre la perdita di massa magra e una difficoltà persistente a perdere peso.

Da cosa è causato?

Ma perché proprio la fascia addominale risente maggiormente dello stress e dell’aumento del cortisolo? La spiegazione è semplice. Non appena percepiamo un segnale di pericolo, il nostro corpo è come se mettesse da parte come scorta un po’ di grasso per istinto di sopravvivenza. Però a questa situazione c’è una conseguenza dannosa per il nostro organismo. Se infatti questa scorta di grasso addominale non viene consumata come riserva energetica, può portare a gravi conseguenze per l’apparato cardiocircolatorio.

Come risolvere il problema

Il problema della pancia gonfia e dello stress può essere risolto sia curando di più l’alimentazione sia a livello psicologico. Nel primo caso, bisognerebbe eliminare dalla propria dieta alimenti come fagioli, cavolfiore, broccoli, lattuga, miele, pere, pesce e cereali integrali. E al contrario, bisognerebbe trovare un giusto equilibrio tra proteine e carboidrati. Nel secondo caso, invece, le soluzioni possono essere sperimentare delle terapie di rilassamento oppure ascoltare della musica rilassante.