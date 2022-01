Per allenarsi sono tantissimi gli attrezzi che si possono usare: i manubri, pesi, ma anche le bande elastiche. Uno dei più apprezzati, anche per le sue caratteristiche, è sicuramente la palla fitness che aiuta a eseguire i vari esercizi e permette di ridurre i dolori. Qui alcuni dei modelli migliori con le relative offerte.

Palla fitness: modelli

Uno degli attrezzi ginnici maggiormente comuni e utilizzati per fare ginnastica, allenarsi e stare in forma. Uno strumento come la palla fitness è molto facile da usare e si utilizza in tantissimi modi, sia dentro che fuori casa. Si tratta di un pallone di gomma elastico e pieno di aria dal diametro di tipo variabile.

Elastica e leggera, quindi adatta per essere usata senza problemi o difficoltà. La palla fitness si riempie solo ed esclusivamente con l’aria grazie all’apposita valvola di gonfiaggio. Un attrezzo che si identifica in tantissimi altri modi, quali fitball, swissball oppure palla yoga e palla da ginnastica, anche se quest’ultimo termine è in disuso.

I modelli in commercio di palla fitness sono vari e le varie tipologie presenti in commercio tendono a differenziarsi in base al diametro, il materiale come il PVC che è tra i più comuni, il tipo di resistenza, ma anche l’impiego e quindi l’uso. Si trovano modelli multitasking, quindi adatti a vari usi, come lo yoga e il pilates.

Ci sono anche modelli utili per rinforzare gli addominali oppure mantenere una postura corretta durante la meditazione nelle varie posizioni o quando si lavora in ufficio. Si trovano anche tipologie di palla fitness illustrate con una serie di esercizi stampate sulla superficie in modo da poterli eseguire. Può anche essere in formato mini che ha meno ingombro e utile per determinati esercizi.

Palla fitness: utilizzi

Un attrezzo ginnico che si può usare in tantissimi modi. Con la palla fitness è possibile scegliere ogni giorno le varie attività da praticare, tra cui workout e stretching, ma anche quale corpo e zona allenare in modo da tonificarla e rafforzarla nel modo migliore. In origine era usata soltanto a scopo ludico, ma con il tempo anche i fisioterapisti l’hanno cominciata a utilizzare per trattare i problemi ortopedici.

Considerata un ottimo alleato nell’attività motoria di qualsiasi genere: dalla fisioterapia all’atletica sino allo yoga e al pilates. Molto facile da usare, anche grazie al fatto che sia molto leggera e super versatile, infatti permette di ridurre la noia e spezzare la monotonia durante gli esercizi in modo da divertirsi negli allenamenti.

La palla fitness si può usare sia per esercizi a corpo libero, quali plank, addominali e allenamento con altri attrezzi come i manubri, i pesi, ecc. Ottima per un workout totale e completo con esercizi per gli addominali, i glutei e le flessioni, ma anche per fare stretching e allungare lo spazio tra le vertebre.

I problemi come la postura scorretta o il mal di schiena si possono trattare con la palla fitness che permette di rafforzare i muscoli della schiena e sorreggere in autonomia l’apparato scheletrico superiore. Grazie all’uso di questa palla i muscoli sono più forti e si ha un netto miglioramento della postura con una diminuzione dei dolori.

Palla fitness Amazon

1)Pelella palla fitness 55/65 cm

Una palla in pvc per una ottima esecuzione dei vari esercizi. Ci si può sdraiare o sedere e garantisce sempre un buon movimento. Molto elegante, di colore nero lucido. Indicata sia per esercizi di tonificazione che stretching. All’interno della confezione la pompetta per gonfiarla in base alle proprie esigenze e l’e-book da scaricare per i vari allenamenti. In vendita con sconto del 23%.

2)Proiron palla fitness

In materiale pvc, quindi ecologico e anallergico, innocuo per la pelle. Adatta anche alle donne in gravidanza. Ha una superficie ruvida, resiste allo scivolamento e abrasione. Utile sia come palla fitness, ma anche per yoga e stretching. Aiuta a regolare la postura, alleviare il mal di schiena e tonificare gli addominali. Disponibile nei colori nero, blu, viola e rosso. In vendita con il 12%.

3)Glymnis palla fitness palla da ginnastica

Una palla in materiale di ottima qualità. Antiscoppio, resistente e con una buona aderenza. Utile per allenarsi sia in casa che in ufficio. Riduce i dolori, migliora il sonno e aiuta il parto. Si può usare anche come sedia per alleviare il mal di schiena. In dotazione anche la pompa manuale. Disponibile nei colori argento, nero, blu, oro rosa, verde lime e menta. In sconto con l’8%.

