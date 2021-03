Le donne, in vista della bella stagione, ci tengono a essere in forma per sfoggiare il fisico e, per farlo, è necessario sottoporsi ad allenamenti ed esercizi. Per chi non ha tempo di andare in palestra e per i costi del servizio, ecco come creare in casa la propria home fitness e gli esercizi da eseguire.

Home fitness

Spesso, quando si torna a casa dal lavoro, si è stanchi, per cui l’idea di andare in palestra non viene presa in considerazione finendo per rinunciarci. Dal momento che andare in palestra non è così semplice, l’home fitness è sicuramente la soluzione migliore per mantenere un fisico snello e tonico stando a casa.

L’home fitness, ovvero l’allenamento casalingo, apporta notevoli benefici, non solo al fisico, ma anche a livello psicologico, permettendo di ottenere un buon benessere psicofisico.

Per allestirlo a casa, sono diversi gli attrezzi e strumenti di cui munirsi. Alcuni di questi strumenti sono anche pieghevoli, per cui si possono riporre sotto l’armadio o il letto per usarli nel momento in cui si decide di allenarsi.

I vantaggi di questo servizio che si può fare nella tranquillità domestica sono tantissimi. L’home fitness permette di ottimizzare il tempo optando per un luogo che sia igienico, comodo e riservato.

Nel caso piovesse, non ci sono problemi perché è comunque possibile allenarsi tra le mura domestiche. Prima di tutto, è bene scegliere una stanza della casa: che sia il soggiorno o la camera da letto in cui svolgere i vari esercizi.

Per l’home fitness sono consigliati i leggings snellenti come i legs legs perché sono la soluzione ideale per massimizzare gli allenamenti

Home fitness: esercizi

Non appena si è allestito il luogo per l’home fitness, bisogna cominciare a pensare ai vari esercizi da svolgere per la remise en forme. Sono diversi i video e tutorial che spiegano come fare i vari esercizi per imparare bene i vari movimenti in modo da procedere autonomamente.

Dal momento che si crea una palestra in casa, non si hanno pressioni o condizionamenti da parte dell’istruttore, per cui è bene ce ognuno si prenda i propri tempi per ogni allenamento. Prima di capire quali esercizi eseguire, bisogna darsi degli obiettivi in modo da renderli concreti e reali.

Se lo scopo è dimagrire, sicuramente sarebbe meglio puntare su un allenamento che sia specifico. Prima di tutto, bisogna partire dal riscaldamento che consente di attivare i muscoli e prepararli alla fase successiva. La fase di stretching, quindi qualche esercizio di respirazione, come dei salti sul posto, è fondamentale onde evitare d’infortunarsi.

Uno degli esercizi da eseguire nell’home fitness sono sicuramente gli squat, ovvero piegamenti che tonificano i glutei, le cosce e l’addome. In piedi, basta fare dei piegamenti sulle gambe sempre mantenendo la schiena diritta e senza piegare le ginocchia. Per rassodare le gambe e i polpacci, bisogna infilare l’elastico alle caviglie, appoggiarsi al lato del muro e alzare la gamba opposta verso l’esterno cercando di tenerla tesa. Il salto con la corda, i piegamenti delle braccia o anche le flessioni sono esercizi utilissimi e molto efficaci.



