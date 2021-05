Oxygene è il film originale Netflix, uscito sulla piattaforma di streaming il 12 maggio 2021 e subito in vetta alle classifiche dei più visti. Un thriller sconvolgente, che punta all’immedesimazione e si giova della stupenda performance dell’attrice protagonista Melanie Laurent.

Oxygene su Netflix: trama

Oxygene è un film originale Netflix uscito in streaming sulla piattaforma il 12 maggio 2021, per la regia di Alexandre Aja. Si tratta di un thriller a sfondo fantascientifico che cattura subito lo spettatore, trascinandolo nell’incubo claustrofobico e senza ricordi della donna protagonista. Il film è tutto incentrato su un unico personaggio, questa donna intrappolata in una capsula criogenica e che non ricorda nulla di sé, nemmeno il suo nome.

Costretta da fili e marchingegni, la donna cercherà di capire perché si trova lì e in che modo liberarsi.

Il suo unico interlocutore è una macchina, un’intelligenza artificiale chiamata MILO che la chiama con il nome ‘bioforma Omicron-267’. A rendere il film sempre più asfissiante è soprattutto il fatto che l’ossigeno nella capsula sta per terminare e il conto alla rovescia è una fonte di ansia e disperazione non solo per la donna intrappolata, ma anche per lo spettatore che si immedesima nella storia.

La domanda che frulla nella testa dall’inizio alla fine del film è: la capsula sarà una trappola o una nuova rinascita, una salvezza per la protagonista?

Oxygene su Netflix: trama e cast

Ovviamente la trama è tutta focalizzata sulla protagonista, chiusa nella capsula criogenica, di cui non si conosce il nome se non quello dato dalla macchina: bioforma Omicron-267. A dominare è quindi la performance e l’espressività dell’attrice francese Melanie Laurent, nota anche per la sua carriera di regista e cantante. Molti ricorderanno l’attrice Melanie Laurent per la sua performance nel film del 2009 di Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria, nel quale interpretava l’ebrea in fuga Shoshanna che alla fine si vendicherà della morte della sua famiglia. Nel film di Tarantino la Laurent recitò al fianco di grandi attori di Hollywood come Brad Pitt, Christoph Waltz e Michael Fassbender. Nella filmografia dell’attrice si annoverano anche altri film famosi come Now You See Me – I maghi del crimine del 2013, Mia e il leone bianco, film del 2018 e 6 Underground del 2019 per la regia di Michael Bay.

Nel cast del film Netflix Oxygene figurano anche Mathieu Amalric, attore molto noto soprattutto in Francia per aver collezionato ben tre premi Cesar, uno dei quali per il film Lo scafandro e la farfalla del 2007. Nel film Oxygene Amalric interpreta la macchina MILO. Malik Zidi veste invece i panni di Leo Ferguson.

Oxygene su Netflix: trama e curiosità

Dietro al film diretto da Alexandre Aja ci sono una serie di curiosità da svelare. Innanzitutto il film in origine doveva chiamarsi ‘O2‘ e soprattutto doveva comprendere nel cast l’attrice Anne Hathaway che sarebbe stata anche la produttrice. La Hathaway avrebbe poi rinunciato, cedendo il posto a Noomi Rapace.

Per l’ambientazione claustrofobica, le riprese e la focalizzazione su un unico personaggio, Oxygene ricorda molto il film Buried del 2010 per la regia di Rodrigo Cortés.

