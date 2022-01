Chiara Ferragni ha rivelato un episodio legato alla sua vita prima di conoscere Fedez, quando ancora viveva a Los Angeles con l’ex fidanzato. L’imprenditrice digitale avrebbe infatti avuto alcuni problemi di salute legati alla sindrome dell’ovaio policistico.

Si tratta in realtà di una sindrome molto comune che in casi più lievi o più gravi riguarda tantissime donne. Scopriamo di più a riguardo.

Cos’è l’ovaio policistico: cause e sintomi

L’ovaio policistico, come dicevamo, è più comune di quanto si possa pensare ed è caratterizzata da ovaie ingrossate e policistiche, ovvero piene di cisti di diverse dimensioni. Una condizione che causa l’anovulazione cronica, quindi un’assenza costante di ovulazione che spesso si associa all’aumento della produzione di ormoni androgeni.

Non si tratta di una patologia particolarmente grave, ma se non curata o almeno tenuta sotto controllo i suoi sintomi potrebbero peggiorare causando non pochi disagi nella vita di tutti i giorni.

A proposito di sintomi, quelli più comuni dell’ovaio policistico sono l’irsutismo, ovvero l’aumento di peluria in particolar modo nelle zone dell’addome e del viso, l’obesità e l’amenorrea, quindi l’assenza prolungata delle mestruazioni.

La domanda che spesso si pongono donne che scoprono di soffrire della sindrome dell’ovaio policistico è se sia possibile rimanere comunque incinta. La risposta è sì, non è impossibile. Ma rispetto ad una donna con un ovaio più sano quella con ovaio policistico avrà più difficoltà, il rischio di aborti spontanei sarà più alto e nei casi più gravi potrebbe aver bisogno di ricorrere alla fecondazione assistita.

Attenzione comunque a non lasciarsi spaventare dalle difficoltà. Con le terapie adeguate prescritte dal ginecologo infatti, oggi a meno che l’ovaio policistico non nasconda patologie ben più gravi, rimanere incinta non sarà un particolare problema.

Chiara Ferragni: “non avevo più il ciclo”

L’influencer ha risposto ad una domanda di un fan che le chiedeva di raccontare come mai anni fa le dissero che poteva essere difficile per lei avere figli. La Ferragni ha così raccontato del suo periodo a Los Angeles, quando lontano dai suoi affetti e con una relazione che non la rendeva completamente felice, ha vissuto momenti di alti e bassi che l’hanno portata alla perdita delle mestruazioni.

La rinascita dopo la diagnosi

Chiara Ferragni ha raccontato che allora non si sentiva ancora pronta ad avere figli, ma il solo fatto di rischiare di non poterne avere in futuro l’ha spinta a prendersi più cura di se stessa facendo sport, mangiando meglio e impegnandosi a curare anche la propria salute mentale andando in terapia.

Com’è andata a finire poi lo sappiamo tutti. Chiara Ferragni ha lasciato Los Angeles per tornare a Milano e dopo l’estate del 2016 che l’influencer ha descritto come “la più bella della sua vita”, ha incontrato Fedez con cui si è sposata e ha avuto due figli: Leone e Vittoria.