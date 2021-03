I film candidati al Premio Oscar 2021 sono disponibili alla visione su alcune piattaforme di streaming già da prima della loro candidatura, complici le sale cinematografiche chiuse: dove vedere le pellicole più apprezzate.

Oscar 2021: dove vedere i film

Causa pandemia di Coronavirus e quindi la chiusura delle sale cinematografiche, molti dei film candidati ai Premi Oscar 2021 sono disponibili alla visione su piattaforme di streaming.

Ad esempio il colosso Netflix propone nel suo catalogo molte pellicole che già erano state individuate come possibili candidate agli Oscar 2021. I registi e i produttori infatti spesso non hanno voluto aspettare l’apertura dei cinema per rendere disponibili i loro film. Ecco dove vedere tutti i film candidati agli Oscar 2021.

Candidati come Miglior film

Mentre The Father di Florian Zeller, Udas and the Black Messiahdi Shake King, Minari di Lee Isac Chung e Una donna promettente di Emerald Fennell non sono ancora disponibili su alcuna piattaforma di streaming, si potrà apprezzare il capolavoro di David Fincher Mank su Netflix.

Sempre sulla stessa piattaforma di streaming si può guardare anche l’altro candidato al Miglior film, Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin. Su Disney + è invece disponibile dal 30 aprile la pellicola Nomadland di Chloe Zhao, che si è già aggiudicata un Golden Globe. Sound of Metal di Darius Marder è invece disponibile alla visione su Amazon Prime Video.

Miglior attrice protagonista

Frances McDormand, è candidata all’Oscar per la sua performance in Nomadland di Chloe Zhao (visibile su Disney +). Oltre a lei anche Vanessa Kirby per Pieces of a woman, film di Kornél Mundruczó che si può guardare su Netflix. Non poteva mancare la straordinaria attrice Viola Davis, candidata per la sua performance in Ma Rainey’s Black Bottom, pellicola visibile sempre su Netflix.

Miglior attore protagonista

Nella categoria ‘Miglior attore’, tra i film disponibili alla visione in streaming, ci sono il compianto Chadwick Boseman per Ma Rainey’s Black Bottom (visibile su Netflix) e Gary Oldman, in gara per la sua performance in Mank di David Fincher, anch’esso nel catalogo Netflix.

Migliore attore/attrice non protagonista

Per la categoria Miglior attore e attrice non protagonista sono visibili in streaming: Elegia Americana su Netflix, nel quale recita l’attrice candidata Glenn Close; Borat Subsequent Moviefilm disponibile su Amazon Prime Video, nel quale recita la candidata Maria Bakalova; Quella notte a Miami… visibile su Amazon Prime Video, candidato per la performance dell’attore Leslie Odom Jr. e i già citati Sound of Metal (candidato Paul Raci) e Il processo ai Chicago 7 (candidato Sacha Baron Cohen).