L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 ottobre 2023: le previsioni per ogni segno zodiacale

Questa settimana Mercurio lascerà il segno della Bilancia per entrare in quello dello Scorpione, che avrà anche il Sole e Marte dalla sua parte. Tanta fortuna soprattutto per i segno d’Acqua. Ma vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dal 23 al 29 ottobre 2023 segno per segno.

Ariete : buone notizie in arrivo, da mercoledì non avrete più Mercurio in opposizione e, soprattutto in ambito lavorativo, le cose torneranno ad andare per il verso giusto. Anche il Sole sarà dalla vostra parte e sarete pieni di energia!

: buone notizie in arrivo, da mercoledì non avrete più Mercurio in opposizione e, soprattutto in ambito lavorativo, le cose torneranno ad andare per il verso giusto. Anche il Sole sarà dalla vostra parte e sarete pieni di energia! Toro: settimana difficile, non solo Marte ma, da giovedì, anche Mercurio sarà in opposizione. Potrebbero esserci diversi problemi sul lavoro, cercate di affrontare ogni sfida con il piglio giusto e non alimentate le polemiche. Giornate fortunate sabato e domenica.

settimana difficile, non solo Marte ma, da giovedì, anche Mercurio sarà in opposizione. Potrebbero esserci diversi problemi sul lavoro, cercate di affrontare ogni sfida con il piglio giusto e non alimentate le polemiche. Giornate fortunate sabato e domenica. Gemelli : settimana nella quale la famiglia sarà al primo posto, avrete voglia di trascorrere più tempo possibile insieme ai vostri cari. Nella prima parte della settimana potrebbero esserci grosse novità in ambito lavorativo.

: settimana nella quale la famiglia sarà al primo posto, avrete voglia di trascorrere più tempo possibile insieme ai vostri cari. Nella prima parte della settimana potrebbero esserci grosse novità in ambito lavorativo. Cancro : ottima settimana in arrivo, sotto tutti i punti di vista. Sul lavoro le cose non potrebbero andare meglio, inoltre il Sole, Venere e Mercurio saranno dalla vostra parte. Possibili incontri molto interessanti per tutti i single!

: ottima settimana in arrivo, sotto tutti i punti di vista. Sul lavoro le cose non potrebbero andare meglio, inoltre il Sole, Venere e Mercurio saranno dalla vostra parte. Possibili incontri molto interessanti per tutti i single! Leone: settimana nella quale gli imprevisti saranno all’ordine del giorno per colpa di Mercurio in opposizione. Cercate di mantenere la calma il più possibile. Marte, in opposizione, vi farà sentire anche piuttosto stanchi ma, tra giovedì e venerdì, potreste ricevere una bella notizia inaspettata!

settimana nella quale gli imprevisti saranno all’ordine del giorno per colpa di Mercurio in opposizione. Cercate di mantenere la calma il più possibile. Marte, in opposizione, vi farà sentire anche piuttosto stanchi ma, tra giovedì e venerdì, potreste ricevere una bella notizia inaspettata! Vergine: Venere è dalla vostra parte e vi regalerà tanto amore e tanta passione! Grandi notizie anche per i single, una persona speciale sta per bussare alla vostra porta! Anche Mercurio è dalla vostra parte e vi porterà ottime notizie per quanto riguarda il lavoro.

Venere è dalla vostra parte e vi regalerà tanto amore e tanta passione! Grandi notizie anche per i single, una persona speciale sta per bussare alla vostra porta! Anche Mercurio è dalla vostra parte e vi porterà ottime notizie per quanto riguarda il lavoro. Bilancia : a parte la Luna in opposizione nelle giornate di giovedì e venerdì, il resto della settimana sarà molto positivo, sia dal punto di vista lavorativo, sia da quello sentimentale. Momenti super romantici da vivere con il partner vi aspettano.

: a parte la Luna in opposizione nelle giornate di giovedì e venerdì, il resto della settimana sarà molto positivo, sia dal punto di vista lavorativo, sia da quello sentimentale. Momenti super romantici da vivere con il partner vi aspettano. Scorpione: Mercurio, Sole e Marte saranno con voi per dare il via a un periodo davvero magico! Tanta fortuna sul lavoro e possibili incontri speciali per i single. Una nota stonata la Luna in opposizione nel weekend che vi renderà parecchio nervosi.

Mercurio, Sole e Marte saranno con voi per dare il via a un periodo davvero magico! Tanta fortuna sul lavoro e possibili incontri speciali per i single. Una nota stonata la Luna in opposizione nel weekend che vi renderà parecchio nervosi. Sagittario : settimana all’insegna del nervosismo, Venere è in opposizione, il che potrebbe portare a delle incomprensioni con il partner. Anche la Luna è in opposizione e vi toglierà parecchie energie.

: settimana all’insegna del nervosismo, Venere è in opposizione, il che potrebbe portare a delle incomprensioni con il partner. Anche la Luna è in opposizione e vi toglierà parecchie energie. Capricorno : Mercurio e il Sole non saranno più in opposizione, inizierà così un periodo super fortunato, da tutti i punti di vista, anche da quello sentimentale, i single potrebbero infatti incontrare la persona giusta.

: Mercurio e il Sole non saranno più in opposizione, inizierà così un periodo super fortunato, da tutti i punti di vista, anche da quello sentimentale, i single potrebbero infatti incontrare la persona giusta. Acquario: ottime notizie per quanto riguarda l’amore grazie a Venere, meno belle per quanto riguarda il lavoro per via dell’opposizione di Mercurio che potrebbe portare a delle discussioni con i colleghi. Cercate di affrontare tutto con calma.

ottime notizie per quanto riguarda l’amore grazie a Venere, meno belle per quanto riguarda il lavoro per via dell’opposizione di Mercurio che potrebbe portare a delle discussioni con i colleghi. Cercate di affrontare tutto con calma. Pesci: Venere in opposizioni potrebbe portare a litigi e discussioni con il partner, cercate di non prendervela per nulla. Sul lavoro invece le cose andranno a gonfie vele grazie all’arrivo di Mercurio!

