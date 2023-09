L'oroscopo per il segno dei Gemelli, di ottobre 2023: in arrivo un mese frenetico e convulso

Oroscopo per il segno dei Gemelli, di ottobre 2023: è in arrivo un mese frenetico! Se anche voi volete scoprire di più, circa ciò che le stelle riservano ai nati nel segno dei Gemelli, allora questo è l’articolo perfetto per voi! Conosciamo dunque l’oroscopo dei Gemelli di ottobre, nelle varie aree principali della vita.

Oroscopo per il segno dei Gemelli, di ottobre 2023: sarà un mese frenetico ed intenso

Il segno dei Gemelli sta vivendo un intenso periodo di cambiamenti. Le stelle annunciano grandi trasformazioni: spesso i nati nel segno, sognano di cambiare vita, di cambiare lavoro. Adesso però che ne hanno la vera reale possibilità (che l’abbiano desiderata o meno), non riescono a gestire al meglio tutto ciò che ne consegue. Marte protegge l’energia dei Gemelli fino al 12 di ottobre, mentre Saturno, per tutto il mese, renderà più lenti i processi di cambiamento e novità.

I Gemelli saranno comunque favoriti da Mercurio amico, che agevolerà gli scambi.

Vediamo quindi, insieme, che cosa accadrà ai nati sotto il segno dei Gemelli a ottobre, nelle varie aree principali della vita quotidiana.

Oroscopo per il segno dei Gemelli, di ottobre 2023: amore, lavoro e salute

Ecco dunque che cosa succederà ai nati sotto il segno dei Gemelli, nelle varie aree della vita quotidiana.

Amore: Agosto e settembre sono stati mesi nervosi e complessi. Ottobre si annuncia come un periodo di maggiore calma, in apparenza : è fondamentale stare insieme al partner, per cercare di ricucire i rapporti che si sono logorati. E se ormai la relazione sta volgendo al termine, però, i Gemelli troveranno proprio il coraggio di abbracciare il cambiamento, senza mai più tornare indietro. Anche in famiglia, ci saranno situazioni d’emergenza importanti, a cui dover far fronte. I più saggi sapranno come muoversi seguendo l’istinto.

Agosto e settembre sono stati mesi nervosi e complessi. : è fondamentale stare insieme al partner, per cercare di ricucire i rapporti che si sono logorati. E se ormai la relazione sta volgendo al termine, però, i Gemelli troveranno proprio il coraggio di abbracciare il cambiamento, senza mai più tornare indietro. Anche in famiglia, ci saranno situazioni d’emergenza importanti, a cui dover far fronte. I più saggi sapranno come muoversi seguendo l’istinto. Lavoro: La carriera, da tempo, è in forte cambiamento. Con Mercurio a favore, di certo, si potranno sbloccare molte situazioni ed occasioni di carriera. Tutti i debiti accumulati in questi mesi, potranno finalmente essere saldati, mentre la situazione economica, pian piano, si andrà a risanare. Unico neo: i ritardi in procedimenti di compravendita e nella firma dei contratti, a causa di Saturno dissonante, che porta ritardi.

Con Mercurio a favore, di certo, si potranno sbloccare molte situazioni ed occasioni di carriera. Tutti i debiti accumulati in questi mesi, potranno finalmente essere saldati, mentre la situazione economica, pian piano, si andrà a risanare. Unico neo: i ritardi in procedimenti di compravendita e nella firma dei contratti, a causa di Saturno dissonante, che porta ritardi. Salute: Questo vento di cambiamento, entusiasma molto i nati sotto il segno dei Gemelli, che sono un segno zodiacale appartenente all’elemento Aria. Tuttavia, l’ansia che spesso attanaglia i nati Gemelli, potrebbe sfogare violentemente su stomaco e intestino, causando piccoli fastidi. In questo caso, le cure dolci, come una buona tazza di camomilla o di tisana alla melissa con miele, possono essere le migliori soluzioni. Un altro balsamo per i nervi dei Gemelli, è proprio stare con le persone amate.

Il segno dei Gemelli e le sue caratteristiche

Il segno dei Gemelli è mitologicamente legato al mito dei gemelli Castore e Polluce, che simboleggiano al meglio la dualità della personalità dei nati sotto questo segno.

Il colore che meglio rappresenta i Gemelli è il giallo, simbolo della comunicazione e della creatività. La pietra porta fortuna è il topazio, bellissima e pregiata gemma gialla. Anche l’agata striata, può rappresentare al meglio i nati Gemelli.

Che cosa ne pensate di questo segno zodiacale? Il mese che aspetta i nati Gemelli è impegnativo e convulso: tuttavia, di certo, grazie alle loro risorse interne e caratteriali, i Gemelli sapranno cavarsela egregiamente.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

L’oroscopo della settimana, le previsioni per tutti i segni zodiacali dal 25 settembre al 1 ottobre 2023

Quale impatto avrà l’equinozio d’autunno 2023 sui segni zodiacali?