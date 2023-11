In questo articolo scopriamo insieme l'oroscopo del mese di Novembre 2023 per i nati sotto il segno del Capricorno.

Cosa riserva il mese di Novembre 2023 per i nati sotto il segno del Capricorno? A svelarlo siamo noi con il nostro immancabile appuntamento con l’oroscopo. Se siete curiosi di saperne di più continuate a leggere l’articolo fino in fondo.

L’oroscopo di Novembre 2023 per il segno del Capricorno

Novembre 2023 per i nati sotto il segno del Capricorno si prospetta un mese impegnativo ma al contempo vantaggioso. Le ultime settimane vi hanno messo a dura prova a causa di determinate situazioni difficili, ma è il momento di rimboccarsi le maniche e dare una svolta alla vostra vita. Questo mese richiede infatti più fiducia e ambizione da parte vostra. Mercurio vi aiuterà ad acquisire maggiore consapevolezza delle vostre capacità ed allontanare tutte le incertezze. Marte invece vi spingerà ad avere più strategia e decisione nell’azione. Come ben sappiamo. una delle caratteristiche distintive del Capricorno è proprio la sua ambizione. Le persone nate sotto questo segno tendono ad avere obiettivi chiari e lavorano duramente per raggiungerli. Sono noti per la loro perseveranza e la loro determinazione. Dunque, non fatevi scoraggiare dagli ostacoli ma andate avanti per la vostra strada a testa alta.

L’oroscopo di Novembre 2023 per il segno del Capricorno: amore, lavoro e salute

Ma ora vediamo nel dettagli cosa l‘oroscopo del mese di Novembre 2023 per il segno del Capricorno ha da dirci su amore, lavoro e salute.

Amore

A causa della retrogradazione di Nettuno ad inizio mese l’amore incontrerà delle difficoltà. Durante questo periodo cerca di prestare maggiore attenzione al tuo partner. Prova a capire le sue esigenze ed evita discussioni superflue. Solo così potrai vivere momenti spensierati lasciandoti alle spalle incomprensioni e discussione. Per i cuori solitari invece è un buon momento per conquistare la persona che vi piace.

Lavoro Se vuoi intraprendere una nuova attività o cambiare lavoro , Novembre 2023 è il mese giusto per te. L’importante, come abbiamo detto in precedenza, è avere maggiore fiducia e ambizione nei vostri confronti. Mercurio favorirà la vostra creatività mentre Marte vi darà la forza necessaria per affrontare ogni giornata lavorativa. Buon momento per concludere affari.

Salute

In un mese così impegnativo dovrete porre al centro della vostra attenzione il benessere mentale e fisico. Cercate di praticare qualsiasi attività fisica che vi permetta di rilassarvi e tenervi in movimento.

