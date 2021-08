La parola d’ordine per la moda di questa stagione è solo una: colore, anche per quanto riguarda gli orologi. Tra quelli meccanici, quelli digitali oppure quelli analogici, tra quelli di lusso e quelli a buon mercato, in commercio c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Scopriamo quali sono i modelli colorati più di tendenza per l’estate.

Orologi colorati estate

Spesso tendiamo a darlo per scontato, ma gli orologi oltre ad essere molto utili sono anche quegli accessori che, se scelti nel modo giusto, possono completare i nostri outfit, aggiungendo quel tocco di personalità che mancava.

Quelli di tendenza per l’estate sono super colorati, personalizzabili ed impreziositi da piccoli dettagli e pietre. Scopriamo quali sono i modelli proposti da alcuni tra i brand più famosi.

Una cosa è certa: l’orologio non passerà mai di moda.

Orologi colorati estate: Versace Virtus Mini

La maison di Versace guidata dalla sorella del suo fondatore, Donatella Versace, propone il suo orologio da polso Virtus Mini, caratterizzato da una cassa rotonda con all’interno l’iconica “V”, iniziale del brand, posta su quadrante laccato è disponibile nelle versioni classiche con cinturino nero in pelle oppure in metallo lucido color champagne. Ma assolutamente da non perdere è la sua versione con il cinturino effetto imbottito di colore rosa.

Orologi colorati estate: O Clock

Se si tratta di colore il brand di borse ed accessori O Bag ne è sicuramente maestra. La sua linea di orologi O Clock, dispone di tantissimi modelli accumunati daI cinturino in morbido silicone anallergico ed impermeabile. Ideali tanto per il giorno quanto per la sera sono infatti ultra personalizzabili, anche con cristalli Swarovski.

Orologi colorati estate: Too Late

Come quelli di O Clock, anche gli orologi di Too Late hanno il rivestimento in silicone disponibile in una vastissima gamma di colori, anche fluo. I modelli, tutti dal design ultra moderno sono tantissimi e diversi, da quelli con quadrante led a quelli più classici.

Orologi colorati estate: Apple X Hermès

La tecnologia Apple e la raffinatezza di Hermès si uniscono per creare una nuova versione dell’Apple Watch serie 6. Con cassa in acciaio, ha anche un cinturino in pelle da far girare due volte intorno al polso, disponibile in diversi colori tra cui il rosa, il rosso, il nero, l’arancione e il marrone.

Orologi colorati estate: Cartier

Tra i suoi gioielli ed accessori di lusso, Cartier dispone anche di una vasta e raffinatissima collezione di orologi. La sua proposta per l’estate si chiama Tank Must e ha il cinturino verde in fantasia cocco, il quadrante laccato dello stesso colore e privo di numeri. Ha la cassa in acciaio e la corona che serve per spostare le lancette, impreziosita con un cabochon sintetico di colore blu.

Orologi colorati estate: Swatch Bioceramic

Non si può concludere un articolo che parla di orologi senza citare il brand svizzero Swatch e il suo nuovo modello Bioceramic. Il nome della nuova collezione deriva dal materiale della cassa, bioceramica appunto. La sua particolarità consiste nel rivelare ogni dettaglio del suo interno, pur mantenendo l’effetto setoso dei colori pastello. Il materiale del cinturino è di origine biologica ed impermeabile.