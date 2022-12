Il trailer del nuovo film di Christopher Nolan è ufficialmente fuori: Oppenheimer si basa sulla biografia American Prometheus di Kai Bird e Martin J. Sherwin e racconta la vita del fisico Robert Oppenheimer, interpretato nella pellicola dal grande Cillian Murphy.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul film che uscirà nel 2023.

Oppenheimer: quando esce al cinema?

Il trailer del film di Christopher Nolan, oltre a diffondere importanti anticipazioni sul contenuto ad alta tensione, svela la data di uscita ufficiale.

Oppenheimer arriverà nelle sale cinematografiche il 20 luglio 2023.

Oppenheimer: la trama del film di Christopher Nolan

Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, Oppenheimer è un film biografico, incentrato sulla vita del fisico teorico americano Robert Oppenheimer che, come ricorda la storia, ha contribuito in modo importante alla realizzazione della prima bomba atomica.

Oppenheimer, infatti, è stato il direttore scientifico del progetto Manhattan, quello nell’ambito del quale furono sviluppate le due bombe atomiche gettate da parte dell’esercito americano su Hiroshima e Nagasaki in Giappone.

Immaginiamo un futuro e immaginarlo ci inorridisce. Non la temeranno, finché non la capiranno, e non la capiranno, finché non l’avranno usata. La teoria arriva fino a un certo punto, non so se meritiamo fiducia, per un’arma simile, ma non abbiamo scelta […] Ci sarà qualcuno, mai che dirà la verità, su quello che succede qui.

Così il trailer ufficiale di Oppenheimer ci presenta ciò che a cui saremo esposti, una volta seduti al cinema. Un film che raccoglie intuizioni, emozioni, paura e guerra. Un film che si basa sulla verità e dunque un film che lascerà sicuramente il segno.

Il cast di Oppenheimer

Come già anticipato, il protagonista del nuovo film di Nolan è il grande Cillian Murphy, volto noto al mondo intero per avere preso parte a numerosi (e importanti) progetti cinematografici, tra cui Peaky Blinders, in cui interpreta Thomas Shelby.

Oltre a Murphy, il cast raccoglie anche altri nomi molto noti nel mondo del cinema. Si pensi infatti a:

Matt Damon è Leslie Groves;

è Leslie Groves; Emily Blunt è Katherine “Kitty” Oppenheimer;

è Katherine “Kitty” Oppenheimer; Robert Downey Jr. è Lewis Strauss;

è Lewis Strauss; Florence Pugh è Jean Tatlock

Cillian Murphy è stato annunciato come protagonista nel settembre 2021, mentre Emily Blunt è stata chiamata a prendere parte del film il 20 ottobre 2021. Il 2 novembre dello stesso anno è arrivata la notizia sia di Robert Downey Jr., sia di Matt Damon. Florence Pugh, Rami Malek e Benny Safdie, invece, sono stati annunciati a dicembre dello stesso anno.

Tra il mese di febbraio e il mese di marzo 2022, inoltre, sono stati annunciati anche altri nomi, tra cui Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Jason Clarke e James D’Arcy.

Insomma, pare proprio che Oppenheimer farà sognare il grande pubblico sia per la trama coinvolgente, sia per il grandissimo cast di cui è composto.

Tratto dal libro premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, il film biografico di Christopher Nolan seguirà per filo e per segno i momenti più importanti della vita del fisico e della sua vita tra i laboratori di Los Alamos, in New Mexico, gli stessi che daranno alla luce il primo ordigno nucleare.

Oppenheimer, infine, vedrà la presenza anche di Enrico Fermi, il fisico italiano creatore del primo reattore nucleare, interpretato nella pellicola da Danny Deferrari.