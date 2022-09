Il makeup è una forma di espressione di sé; attraverso il trucco ogni persona sperimenta, accoglie nuove sfumature e punta alla totale libertà creativa di essere come vuole, quando vuole.

Il mondo del makeup è infinitamente vasto e ogni stagione ha i suoi trend, proprio come accade per la moda.

E come accade per il fashion, il makeup propone novità e nuovi stili: è il caso delle ombré glossy lips, una combo perfetta che unisce luminosità ed eleganza.

Vediamo insieme che cosa sono e come poterle realizzare al meglio: let’s go!

Ombrè glossy lips: che cosa sono?

Non solo ombrè, ma anche glossy: la nuova tendenza del makeup labbra unisce due elementi che insieme danno vita a qualcosa di unico.

Le ombrè lips, in generale, si caratterizzano per la presenza di due colori applicati sulle labbra che, attraverso sfumature ad hoc, creano giochi di luce e di volume decisamente cool. L’effetto finale può essere più o meno delicato; dipende dalla scelta di colori e dal risultato che si vuole ottenere.

Se si utilizzano colori tenui simili tra loro, è normale che l’esito del makeup sarà più delicato e non così tanto impattatante, ma comunque visibile.

Nel caso in cui si opti per tonalità più decise (scure soprattutto) e in netto contrasto cromatico, il risultato finale catturerà l’attenzione in un batter d’occhio.

A conferire maggiore personalità al look, l’aggiunta dell’elemento glossy: labbra bicolor, sfumate alla perfezione, luminose e super rimpolpate!

Come realizzare le ombré glossy lips?

Realizzare un makeup labbra ombrè glossy è semplicissimo: vediamo insieme i passaggi da seguire per ottenere il tanto desiderato effetto.

Anzitutto, l’idratazione: non pensate di cominciare il makeup senza avere idratato bene le vostre labbra. Come il resto del corpo e del viso, anche le labbra necessitano la giusta dose di idratazione quotidiana, perciò munitevi di burrocacao o eseguite un leggero scrub prima del makeup (o prima di coricarvi, così la mattina le vostre labbra saranno perfette).

Una volta eseguito questo semplice ma necessario step, è il momento di scegliere i colori: la mossa ideale sarebbe quella di scegliere una tonalità più chiara da applicare al centro delle labbra e una più scura da applicare all’esterno e nel contorno labbra (niente labbra anni ’90, ma uno sfumato omogeneo).

A questo punto, dopo avere scelto i colori che più vi piacciono, procedete con il contorno labbra; usate una matita dello stesso colore della tonalità più scura del rossetto, ricordandovi di sfumarla leggermente anche verso l’interno delle labbra. Al centro delle labbra, invece, andrete a sfumare (anche picchiettare con le dita andrà bene) la vostra tonalità più chiara, ricordandovi di sfumare tutto e di aiutarvi, in caso di difficoltà, anche con un pennellino. Dovrete creare un’omogeneità tra i due colori, che attraverso la sfumatura si fonderanno insieme ma manterranno una gradazione ombré perfetta: il volume è assicurato!

Infine, ma non per importanza, il gloss: per rendere l’effetto finale ancora più di impatto, scegliete un gloss luminoso e applicatelo su tutte le labbra. In questo modo, oltre ad acquisire maggiore volume, le vostre labbra saranno più luminose e decisamente più rimpolpate!

Pochi e semplici passaggi che vi faranno entrare immediatamente nella lista delle tendenze: il makeup, ancora una volta, vi farà innamorare.