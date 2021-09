La vita privata di Aldo Montano è da anni chiacchieratissima: merito della sua partner. Bellissima, bionda e occhi azzurri: Olga Plachina, chi è la famosa atleta, moglie del noto schermidore italiano.

Chi è Olga Plachina

Classe 1997, la bella e giovane Olga nasce in Russia.

Molto conosciuta nel suo Paese fin da ragazzina, nel 2015 ha vinto concorsi di bellezza quali Miss Sport e Miss Best Model. Ma il lavoro di modella è solo una parte della sua vita. Olga, infatti, è anche una campionessa d’atletica, in particolare nella corsa 400 metri. Proprio grazie allo sport ha trovato il grande amore, e la sua vita è cambiata per sempre.

L’incontro con Aldo Montano

Nel 2014, mentre si trovava ai Giochi Olimpici Invernali di Soči, in Russia, per assistere alla gara di un’amica, Olga conobbe Aldo.

La barriera linguistica non ha impedito ai due di conoscersi meglio: è stato un vero colpo di fulmine. All’epoca Montano era reduce dalla fine della relazione con la showgirl Antonella Mosetti, alla quale è stato sentimentalmente legato per diversi anni. Ma subito dopo il loro incontro Olga è dovuta partire con la sua famiglia, così si sono tenuti in contatto telefonicamente. Sono bastati pochi giorni e Aldo sapeva di aver incontrato l’anima gemella:

Cupido è stata Katia, un’amica comune che ci ha presentato. Poi, via di messaggino, fino a quando lei mi ha fatto cadere: mi ha chiesto di andare in vacanza insieme.

La loro relazione è stata oggetto di molte chiacchiere, soprattutto per la notevole differenza d’età fra i due (circa 18 anni). Ma le critiche svaniscono di fronte all’amore sincero che i due atleti condividono. In un’intervista, la ragazza ha dedicato un messaggio commovente al suo Aldo, raccontando la loro storia:

Quando per un mese sono stata via con la mia famiglia, hai capito di amarmi: sei volato a Mosca e hai organizzato una cena romantica, e lì mi hai chiesto di sposarmi. Tu per me sei tutto: ho cambiato paese e lingua per te. Il mio amore per te è grandissimo, ed è uguale all’amore che tu provi per la nostra bambina, verso la quale ti preoccupi più di me.

La storia d’amore, il matrimonio e la famiglia

A rendere ufficiale la loro storia è stato proprio il campione di scherma con una serie di foto pubblicate sui social. Nel 2016, a sorpresa, la coppia è convolata a nozze con una cerimonia intima e privata in Siberia. Meno di un anno dopo, a marzo del 2017, è nata la prima figlia Olympia. Un nome molto significativo per Olga e Aldo, che racchiude la loro passione per lo sport e la medaglia d’oro di Montano ad Atene 2004. Nel 2021 accolgono il loro secondogenito, il piccolo Mario, chiamato così in onore del nonno paterno.

Condividono tutto nella loro vita, purtroppo anche una brutta esperienza. Ad agosto 2018, durante il terribile terremoto in Indonesia, lei e Aldo si trovavano proprio sull’isola Gili Trawangan. Si sono salvati per miracolo; la piccola, per fortuna, era in Russia con i nonni.

A settembre 2021 Aldo entra nella casa del Grande Fratello Vip 6, esperienza che lo porterà a stare lontano dalla sua famiglia per diverso tempo. Ma Olga, Olympia e Mario lo aspettano a braccia aperte al suo ritorno.