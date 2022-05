Krystian Ochman, noto semplicemente come Ochman, è un cantante polacco nato a Melrose, negli Stati Uniti. Rappresenterà il suo Paese, la Polonia, all’Eurovision Song Contest di Torino, il festival della canzone europea che ha acquisito molta popolarità negli ultimi tempi, anche in Italia grazie alla vittoria dei Måneskin nell’edizione 2021.

Krystian Ochman: chi è

Ochman, nato in Massachusetts e cresciuto non lontano da Washington D.C., a causa dell’emigrazione dei suoi genitori, espatriati per sottrarsi al regime comunista polacco, ha sempre vissuto di musica. Nonno Wieslaw era cantante lirico e suo padre suonava il sintetizzatore nel gruppo Róze Europy.

Durante la sua infanzia negli States, Krystian Ochman ha preso lezioni di pianoforte e tromba e, crescendo, non ha più abbandonato la sua musa.

Da adolescente ha infatti cominciato a prendere anche lezioni di canto. Rientrato in Polonia, ha frequentato l’accademia Szymanowski a Katowice, su sollecito del nonno, decidendo contestualmente di rendere la musica la sua principale occupazione.

Da The Voice all’Eurovision, la parabola artistica di Krystian Ochman

Krystian Ochman ha avuto grande successo nell’anno 2020, cavalcando l’onda di popolarità donatagli dalla vittoria nel talent show The Voice of Poland.

In seguito a quel trionfo, la divisione polacca della Universal gli ha prontamente offerto un contratto, pubblicando il suo primo singolo Światlocenie (pressapoco traducibile con l’italiano luci nel buio), disco d’oro in Polonia.

Nel novembre 2021 è uscito il suo album di debutto, Ochman, che ha raggiunto il quinto posto nella classifica nazionale di vendite, tra fisico e digitale. Il singolo Prometeusz ha ricevuto il premio del pubblico presso il popolare festival di musica polacca Opole.

Nello scorso febbraio, Ochman viene chiamato a partecipare al programma Tu bije serce Europy! Wybieramy hity na Eurowizję 2022, trasmissione televisiva il cui vincitore sarebbe diventato il rappresentante polacco all’Eurovision di Torino. La Polonia era solita procedere per selezione interna e, dal 2018 al 2021, il cantante proveniente dal Paese che prendeva parte alla rassegna canora continentale è stato deciso da addetti ai lavori. Da quest’anno, si è tornato a optare per il televoto, come avveniva fino a 5 anni fa.

La sera del 19 febbraio scorso, la Polonia celebrava dunque la vittoria di krystian Ochman alla trasmissione per scegliere il suo rappresentante e salutava il suo candidato per l’Eurovision.

Eurovision 2022: quale bilancio per Krystian Ochman?

Krystian Ochman si è esibito a Torino con la sua canzone River, la stessa che gli ha concesso la vittoria presso Tu bije serce Europy! Uscendo nella semifinale di martedì sera. La canzone è fresca, pop e giovanile. Non a caso sta andando bene anche sulle piattaforme di streaming, Spotify in primis, così come gli altri singoli dell’artista.

Nonostante l’avventura del cantante 22enne all’Eurovision si sia chiusa prima della finale, il giovane ha sfruttato a dovere la sua opportunità, lasciando un buon biglietto da visita, sia grazie alle sue doti canore sia grazie a una buona performance dal punto di vista più strettamente inerente allo spettacolo vero e proprio.

La conoscenza della lirica è un punto di forza per Krystian Ochman, che spesso inserisce strumentazioni orchestrali, epiche e solenni nei suoi lavori, come sentiamo in numerose tracce del suo album omonimo. L’artista è all’inizio della sua carriera nello showbusiness e si nota come sia ancora in balia di scelte tipicamente commerciali dettate – con ogni probabilità – dal reparto marketing della major discografica.

A parte questo, Ochman è un indubbio cultore della musica, avendoci convissuto per buona parte della vita, grazie all’arte di suo padre e suo nonno. La sua formazione lirica lo rende capace di ricercare un proprio stile e caratterizzare la sua musica.

Con tutta probabilità, sentiremo ancora parlare di Krystian Ochman nel prossimo futuro.

