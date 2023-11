I capelli biondi sono i più difficili da trattare dopo la decolorazione. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, qual è il nuovo siero all’acido ialuronico perfetti per i capelli biondi decolorati.

Il nuovo siero all’acido ialuronico ripara i capelli biondi più difficili da trattare

Tutte coloro che hanno i capelli biondi devono sapere che sono i più difficili da trattare dopo la decolorazione, infatti il rischio di secchezza è davvero elevato. C’è però un prodotto che pare essere davvero miracoloso, ovvero il nuovo siero con acido ialuronico puro, il Blond Absolu 2% di Kérastase. Su TikTok, il social numero uno per vedere quali sono le tendenze del momento, è anche diventato uno dei mezzi principali per i vari marchi di cosmetici per promuovere i nuovi prodotti, come il nuovo siero con acido ialuronico. Infatti, tra le tendenze beauty più popolari di questo 2023 c’è la skinification, che per quanto riguarda i capelli si intendono tutte le forme ricercate che includono ingredienti e principi attivi che di solito sono utilizzati nei prodotti di skincare. Il Blond Absolu è stato lanciato qualche anno fa, per l’esattezza nel 2019, ma ecco che la gamma si amplia con questo nuovo siero con acido ialuronico in grado di offrire una idratazione ottimale al cuoio cappelluto e alle fibre capillari di tutti i capelli decolorati.

Cosa succede ai capelli quando vengono decolorati?

Il capello non decolorato, quindi nel suo stato naturale, presenta un sottile strato lipidico sulla superfice, in grado di proteggere la coesione strutturale della fibra, oltre a mantenere le proprietà idrofobiche necessarie per l’integrità del capello. La decolorazione provoca danni proprio a questo strato, i bordi del capello diventano frastagliati, mentre la cuticola esterna rischia di scomparire. Ecco le parole di Edine Ahbich, il direttore scientifico globale di Kérastase: “il processo di decolorazione consiste in tre fasi che compromettono la fibra capillare. In primo luogo, gli agenti schiarenti utilizzati causano il rigonfiamento della fibra capillare per poter penetrare in tutti gli strati. Successivamente, l’agente schiarente reagisce con la melanina del capello, scomponendola in molecole incolori più piccole. Il passaggio finale rende i capelli di un colore giallo molto chiaro, noto come biondo platino. Soprattutto in questa fase l’idratazione, la riparazione e la protezione sono estremamente importanti per mantenere in buono stato i propri capelli biondi.”

Come prendersi cura dei capelli decolorati

Oltre a utilizzare questo nuovo siero all’acido ialuronico, vediamo insieme alcuni consigli per prendersi cura dei capelli decolorati:

Non esagerare con i lavaggi

Non utilizzare dei prodotti aggressivi

Utilizzare sempre il balsamo dopo lo shampoo

Proteggere i capelli dai raggi ultravioletti

Non usare piastre, phon o spazzole troppo calde

Lasciare, quando si può, asciugare i capelli all’aria aperta

Bagnare i capelli sotto la doccia prima di fare il bagno in piscina

Utilizzare delle maschere nutrienti almeno due volte a settimana

