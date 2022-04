Come ogni anno, anche per il 2022 Forbes ha aggiornato la classifica dei nuovi miliardari in cui sono presenti anche donne. Dei 236 nuovi ingressi infatti, si stima che 33 siano appartenenti al genere femminile e che, di queste, solo 11 siano self-made.

Ecco chi sono le new entries secondo le indagini secondo il magazine dedicato al mondo dell’economia più famoso d’America.

Nuovi Miliardari 2022: le donne in classifica

Partiamo proprio dall’America con Edythe Broad, vedova del magnante dell’edilizia Eli Broad, che avrebbe ereditato ben 6,9 miliardi di dollari. In classifica anche Melinda French Gates, ex moglie di Bill Gates, fondatore di Microsoft e filantropo. La donna, che di recente ha anche fondato una sua casa editrice, possederebbe un patrimonio di 6,2 miliardi di dollari.

Tra le donne self-made di cui parlavamo prima c’è sicuramente la 34enne Melanie Perkins cofondatrice e ceo dell’app Canva che grazie a questo progetto avrebbe accumulato un patrimonio di 6,5 miliardi di dollari. Tra i nuovi miliardari del 2022 spicca anche il nome di Rihanna, la pop star originaria delle Barbados da tempo è anche imprenditrice nel mondo della cosmetica con la sua linea Fenty Beauty e in quello della lingerie con Savage X Fenty.

Si stima che il suo patrimonio sia circa 1,7 miliardi di dollari.

Con Renata Kellenerova ci spostiamo invece in Repubblica Ceca. La donna infatti, dopo la dipartita del marito Petr Kellner noto per essere la persona più ricca del paese, ha ereditato una somma stimata attorno ai 16,6 miliardi di dollari.

L’interesse ritrovato per le criptovalute, il cinema e la rivalsa dell’Ucraina

Dopo il “boom” iniziale, l’interesse per le criptovalute sembrava essersi assopito, salvo poi risvegliarsi tra il 2021 e il 2022, grazie anche a Mark Zuckerberg se vogliamo. È stato infatti proprio il creatore di Facebook ad iniziare a far circolare la parola “metaverso” anche tra i più profani. Chi ha deciso di investire in questo settore seriamente è Gary Wang, giovane cofondatore dell’exange di criptovalute FTX. Una mossa che sicuramente gli è valsa l’entrata in classifica tra i nuovi miliardari del 2022 con 5,9 miliardi di dollari. A proposito di criptovalute, in classifica troviamo anche Devin Finzer e Alex Atallah, cofondatori del mercato NFT di OpenSea attraverso cui hanno guadagnato 2,2 miliardi di dollari ciascuno.

Tra i nuovi miliardari si legge anche il nome Peter Jackson, il celebre regista de Il Signore degli Anelli che ha venduto una partecipazione della sua società che si occupa di effetti speciali per il cinema, per una cifra che si dice si aggirerebbe intorno ai 975 milioni di dollari, arrivando ad accumulare così un patrimonio di 1,5 miliardi di dollari.

Nella stessa classifica troviamo anche l’Ucraina con Alex Shevchenko e Max Lytvyn che grazie al loro Grammarly, strumento di controllo grammaticale hanno guadagnato 4 miliardi di dollari ciascuno. I due imprenditori si sono impegnati ad aiutare il proprio Paese vessato dalla guerra guidata dalla Russia di Putin, donando 5 milioni di dollari a organizzazioni a sostegno del loro popolo.

I rappresentati dell’Italia in classifica

Presente anche l’Italia con Giuseppe Crippa che all’età di 86 anni ha debuttato nella lista stilata da Forbes ben trent’anni dopo la fondazione di Technoprobe. Crippa ha iniziato come un Steve Jobs nostrano. L’azienda leader nel settore dei semiconduttori e della microelettronica è infatti partita dal suo garage per poi arrivare ad essere quotata in borsa a febbraio 2022. Ad oggi l’imprenditore avrebbe un patrimonio di 3,2 miliardi di dollari.

Resta invece il più ricco italiano in classifica Giovanni Ferrero. Il proprietario dell’omonima azienda di dolciumi avrebbe infatti accumulato un patrimonio di 36,2 miliardi.