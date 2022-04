Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi sono intenzionati a convolare a nozze? Secondo indiscrezioni i due, di recente diventi proprietari di una lussuosa villa a Portofino, potrebbero presto decidere di sposarsi.

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi: le nozze

Dopo la nascita di due figli e una lunga e importante relazione, Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi hanno recentemente acquistato una lussuosa villa a Portofino e il sindaco della città, Matteo Vicava, si è detto pronto a celebrare le loro nozze: “Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze.

Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà”, ha fatto sapere il sindaco, e ancora: “Credo che siano una bellissima famiglia e che il loro legame sia molto forte”.

Il parere di Silvia Toffanin sulle nozze

Nonostante siano molto uniti e rappresentano una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo, Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi hanno preferito finora non sposarsi.

“Sono più di vent’anni di amore. Ma il matrimonio…partiamo dai pettegolezzi. Dicono che mi sono sposata di nascosto, che lui mi ha lasciato, che sto organizzando un matrimonio piango perché non ci vado out”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Se lo leggono, la verità è che siamo felicissimi”.

In passato la conduttrice in merito al matrimonio ha anche detto: “Le feste non le ho mai amate”, ha dichiarato, e ha aggiunto “In realtà sto bene a casa.

Preferisco godermi la mia famiglia, passare del tempo con i miei figli e il mio compagno”.