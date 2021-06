Amazon Prime Video aggiunge una nuova serie tv nel suo catalogo per l’estate 2021. Si tratta di “Nove perfetti sconosciuti” (“Nine perfect stranger” in lingua originale), tratto dall’omonimo romanzo di Liane Moriarty.

Scopriamo di più sulla trama della serie in arrivo il 20 agosto e il cast stellare da cui è composta, tra cui figura anche la bellissima Nicole Kidman.

Nove perfetti sconosciuti con Nicole Kidman

La trama di “Nove perfetti sconosciuti” si basa su quella del suo medium originale. Come si può intuire dal titolo racconta la storia di nove diversi personaggi che non si conoscono e non si sono mai visti, ma si ritrovano ad un centro benessere per cercare un po’ di sollievo dallo stress provocato dalla vita quotidiana. Dieci giorni di puro relax in un resort immerso nel verde, o almeno è ciò che si aspettano.

Il centro è gestito dall’intrigante Masha, interpretata da Nicole Kidman, che promette loro un completo rinvigorimento una volta terminato il percorso. Quello che però nessuno degli ospiti sa, è che nulla è come sembra e le cose infatti, prenderanno una piega sempre più inquietante. “Nove perfetti sconosciuti” è quindi una serie di otto episodi, che promette dei veri e propri colpi di scena che faranno restare gli spettatori a bocca aperta.

Nove perfetti sconosciuti con Nicole Kidman: il cast

Come dicevamo, il cast di “Nove perfetti sconosciuti” è stellare. Oltre a Nicole Kidman, che anche per questa serie tv non è solo attrice, ma anche produttrice, ci sono nomi molto noti agli appassionati di cinema e serie tv. Troviamo infatti l’altrettanto celebre Melissa McCarthy, già vista nei cast di numerosi progetti audiovisivi di successo come “Una mamma per amica”, “Mike&Molly” o “Una notte da leoni 3” solo per citarne alcuni. Bobby Cannavale, che invece ha preso parte a serie tv cult come “Law&Order”, “Ally McBeal”, “Cold case”, “Modern family” o “Will e Grace”.

Luke Evans lo ricordiamo, tra i tantissimi lavori, anche per la serie tv “L’allienista”, “Dracula Untold” o per il suo ruolo di Gaston nel film de “La Bella e la Bestia”, accanto ad Emma Watson, la Hermione di “Harry Potter”. Nel cast anche Regina Hall star della saga di “Scary Movie” e già collega di Bobby Cannavale per “Ally McBeal” e “Law&Order”. A curare la sceneggiatura invece è David E. Kelley, che in molti conosceranno per “Big little lies”, dove tra le protagoniste troviamo proprio la Kidman.

L’attrice ancora una volta nel ruolo di produttrice

La diva australiana non si diletta solo nella recitazione. Nicole Kidman è stata infatti anche cantante e da un po’ di tempo si è impegnata nel ruolo di produttrice. Nel 2010 ha fondato la “Blossom Films”, la sua casa di produzione cinematografica con cui spesso porta su schermo storie tratte da libri.

Nel gennaio del 2021 è stata anche produttrice esecutiva di “The Undoing”, serie tv per la quale ha anche recitato accanto al collega britannico Hugh Grant.