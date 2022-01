Se avete voglia di gustarvi una commedia dolce e leggera, magari che si concentra proprio sul rapporto fra genitori e figli, arriva Sky in vostro soccorso. Infatti è in uscita un nuovo film: Notti in bianco, baci a colazione, diretto da Francesco Mandelli.

La pellicola andrà in onda Mercoledì 19 Gennaio su Sky Cinema Uno alle 21.15, ed è la scelta ideale per una serata in tranquillità sul divano di casa con la famiglia. I protagonisti della storia sono interpretati da Alessio Vassallo e Ilaria Spada.

Notti in bianco, baci a colazione: la trama del film

Una commedia familiare che parla di genitorialità e del rapporto con i figli: Notti in bianco, baci a colazione è un film in uscita su Sky Cinema nei prossimo giorni.

La trama della pellicola gira attorno ad una normalissima famiglia, e alle conseguenze di una decisione da prendere. Il tempo da dedicare ai figli e l’uno all’altra deve convivere con quello preso dalla carriera, e trovare un giusto equilibrio non è sempre facile. Matteo e Paola sono una coppia con tre figli, si amano ancora tanto e ogni giorno cercano di districarsi fra il lavoro e la vita familiare.

Matteo infatti è un fumettista, mentre Paola è una scrittrice di romanzi thriller e ha un discreto successo. Per entrambi è di vitale importanza condividere il proprio tempo con i figli, cercando continuamente di essere dei bravi genitori.

Contemporaneamente però non si ferma nemmeno la voglia di successo, il bisogno di tentare qualcosa di nuovo per eccellere nel lavoro. E una buona occasione si presenta proprio per Matteo, anche se si rivelerà presto come un punto di rottura per il già fragile equilibrio famiglia – lavoro. Infatti nella vita dell’uomo torna Sara, una vecchia amica che gli offre un’opportunità imperdibile, che permetterà a Matteo di pubblicare il suo primo fumetto. Il sogno di una vita è allora pronto per realizzarsi, ma c’è un problema. Il lavoro lo porterebbe lontano dalla sua famiglia, a Parigi, e Matteo deve decidere se trasferirsi lì o rimanere in Italia.

Cast e data di uscita

Il successo di Notti in bianco, baci a colazione oltre ad una trama semplice ma efficace, è garantito anche da un cast di tutto rispetto. Primi fra tutti i due genitori protagonisti: Matteo è interpretato da Alessio Vassallo, noto per il ruolo di Mimì Augello ne Il giovane Montalbano. Al suo fianco nei panni di Paola c’è Ilaria Spada, che abbiamo già visto in Don Matteo, Che Dio ci aiuti e Vacanze ai Caraibi – il film di Natale. Nel cast ci sono anche l’influencer Tess Masazza e Niccolò Senni, attore comico romano.

Il film è diretto da Francesco Mandelli, attore e comico noto da ormai diversi anni soprattutto per i personaggi interpretati nelle pellicole de I soliti idioti. Notti in bianco, baci a colazione era già stato presentato in anteprima come Evento Speciale all’ultimo Festival del cinema di Roma. Il film è tratto dall’omonimo libro dell’autore Matteo Bussola, uscito nel 2016 a cura di Giulio Einaudi Editore. Andrà in onda su Sky Cinema Uno la sera del 19 Gennaio, e dopodiché sarà disponibile in qualsiasi momento su Sky e sulla piattaforma streaming Now tv.