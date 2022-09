Ospite di Non è l’Arena, Roberto D’Agostino è tornato a parlare della turbolenta separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo il direttore di Dagospia, la coppia si farà battaglia in tribunale a suon di filmati, cimici e screenshot.

Non è l’Arena: D’Agostino su Totti e Blasi

A distanza di mesi dallo scoop sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, Roberto D’Agostino è tornato a parlare della coppia. Prima ha fatto dichiarazioni scottanti a Domenica In, poi ne ha sganciate altre nel corso di Non è l’Arena. Mentre l’avvocato della conduttrice dell’Isola dei Famosi smentisce le sue parole, nel salottino di Massimo Giletti il direttore di Dagospia ha lanciato tre nuove bombe. A suo dire, il Capitano ha gli screenshot dei messaggi tra Ilary e il suo amante, ha i video degli investigatori che gli mettono le cimici in macchina e i filmati che riprendono la Blasi e il padre che gli rubano i Rolex.

Roberto ha esordito:

“Nel mondo giornalistico romano lo sapevano tutti. Certo sapevamo che il rapporto da 5 anni era in crisi. Sapevamo benissimo nel giro che da un anno vivevano separati in casa e noi su Dagospia a febbraio abbiamo dato la notizia. Il rapporto era già finito. Ma non è stata la mia prima notizia che ha fatto crollare tutto. La vera bomba è stata la mia notizia su Noemi”.

Le parole di Roberto D’Agostino

D’Agostino ha proseguito:

“Il vero scoop non era la separazione, ma la verità del rapporto tra Noemi e Totti. Ilary, da quello che so io, ha fatto giurare Totti davanti ai figli che tra lui e Noemi non c’era una storia. A questo punto lei a Verissimo dalla Toffanin ha detto che erano tutte bugie i rumor. E la storia di Totti con Noemi andava avanti da un anno. La loro relazione è iniziata lo scorso anno. Come in tutti i matrimoni che finiscono la colpa però è di tutti. Totti ha fatto l’intervista perché non ci stava più alla narrazione che Ilary era diventata la poverina cornificata. Francesco ha anticipato la minaccia dell’intervista di lei da Silvia Toffanin. Lui al Corriere ha detto che sa che Ilary con il padre hanno portato via i Rolex. Ovviamente gli avvocati di lui hanno chiesto i filmati alla banca. Quindi Totti ha i video della Banda Bassotti di Ilary. Poi c’è la cimice che è stata posta sotto il sedile della macchina di Totti. E la cosa più forte è che Totti ha degli screen dei messaggini della Blasi. Tutte queste cose faranno parte del processo. Ilary a sua volta avrà cercato prove del fatto che Totti si è dato molto da fare con altre”.

Mentre Totti ha ben tre bombe tra le mani, la Blasi si ritrova quasi a bocca asciutta. D’Agostino ha sottolineato che tutte queste ‘prove’ faranno parte del processo di separazione.

D’Agostino: Totti avrà il quarto figlio con Noemi

D’Agostino ha terminato la sua ospitata a Non è l’Arena con un’altra dichiarazione scottante. A suo dire, Totti sogna ancora il quarto figlio e non è escluso che lo metta in cantiere con Noemi Bocchi. Il direttore di Dagospia ha esclamato: