Alessandro Simeone, avvocato di Ilary Blasi, ha replicato con una nota ufficiale alle parole di Roberto D’Agostino sul conto dei presunti messaggi erotici inviati dalla showgirl durante il suo matrimonio con Francesco Totti.

Ilary Blasi: la replica dell’avvocato

Dopo l’intervista scandalo di Francesco Totti sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi, si sono scatenate le ipotesi e le illazioni in merito alle cause e alle prove per cui i due avrebbero deciso di troncare la loro unione di vecchia data. In queste ore l’avvocato della showgirl, Alessandro Simeone, ha replicato con una nota pubblica contro Roberto D’Agostino, il fondatore di Dagospia, che ha svelato che Totti avrebbe “in mano” le prove di un tradimento perpetrato dall’ex moglie attraverso dei messaggi erotici.

“Con riferimento a parte delle dichiarazioni rese oggi da Roberto D’Agostino durante la trasmissione Domenica In”, ha fatto sapere l’avvocato: “precisa che non esistono nè sono mai esistiti messaggi ‘erotici’ scambiati della sua assistita con soggetti terzi”.

Ilary ha dunque smentito quanto affermato dal suo ex marito e finora ha preferito chiudersi nel massimo riserbo. La showgirl ha dichiarato di non voler rilasciare ulteriori dichiarazioni per proteggere i suoi tre figli, avuti insieme all’ex calciatore.

In tanti si chiedono come si concluderà la vicenda.