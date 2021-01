Giornalista professionista, volto di uno dei programmi televisivi più importanti degli ultimi anni e conduttrice del nuovo show Naked attraction: ecco chi è Nina Palmieri.

Nina Palmieri chi è?

Nina Palmieri, il cui vero nome è Giovanna, è una giornalista professionista, conosciuta al grande pubblico soprattutto per essere uno dei volti storici del programma di Italia Uno Le Iene.

Nata il 26 marzo 1976 a L’Aquila, in Abruzzo, ha sin da giovanissima dedicato la sua vita al giornalismo. Durante l’università ha all’attivo diverse collaborazioni con testate sia giornalistiche che radiofoniche. Il primo ruolo in televisione arriva nella redazione di BluNotte Misteri Italiani con Carlo Lucarelli.

Quest’esperienza dà il via a una carriera nel mondo televisivo, inizialmente dietro le quinte.

La Palmieri lavora infatti alla realizzazione dei servizi di Ballarò, diventa autrice e filmaker di Invisibili, un programma condotto da Marco Berry.

In contemporanea, comincia I Viaggi di Nina, una sorta di docusoap dedicata esclusivamente alle donne, alle loro diversità ed esperienze di vita.

Iniziano quindi le collaborazioni con il Tg1 e Le Iene, sempre dietro le quinte. Nel 2010 la giornalista pubblica il libro Ragazze che amano ragazze e in contemporanea inizia anche, per la prima volta, l’esperienza di conduttrice. Si ritrova infatti al timone del programma Sex education show.

Da lì in poi la sua carriera davanti alla telecamera ha spiccato il volo, sino a renderla uno dei volti più amati e apprezzati de Le Iene. Sono moltissimi i servizi che portano la sua firma. Ultima cronologicamente la storia dell’anziano lecchese Carlo Gilardi, rinchiuso contro la sua volontà in una casa di riposo. Ma il programma Le Iene le ha anche permesso di fare amicizia con un’altra giornalista amatissima, Nadia Toffa, scomparsa prematuramente a causa di un tumore.

Per quanto riguarda la vita privata si sa che la Palmieri ha una figlia, Amanda, nata nel 2017. Proprio come i suoi capelli mossi dal vento, Nina Palmieri ha un animo libero e selvaggio. Dal profilo Instagram traspare infatti la passione per il mare, il surf, ma anche una grande dedizione per il lavoro.

Naked Attraction

Il 2021 ha portato una grande novità nella vita lavorativa di Nina Palmieri. La riccia giornalista, iscritta all’Albo dei professionisti dal 2003, sarà infatti il volto della prima edizione italiana del programma Naked Attraction. Una scelta non scontata, la sua presenza. La Palmieri sin dai suoi esordi si è sempre infatti occupata di tematiche legate alla sessualità e alle donne.

Il programma è difatti una versione più spinta del dating show Uomini e Donne. I protagonisti dovranno letteralmente mettersi a nudo per trovare l’anima gemella. Il format è britannico ed è un’assoluta scommessa per la televisione italiana.

La nuova trasmissione andrà in onda dal 7 febbraio 2021 su Discovery Plus. Sicuramente destinato a far parlare di sé, il programma si avvale della professionalità della Palmieri, esperta nel ritrovarsi di fronte a situazioni impreviste, grazie soprattutto all’esperienza de Le Iene.