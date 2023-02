Grande novità nel mondo della Nike. Una collaborazione davvero meravigliosa e di grande successo, con Tiffany & Co. I due marchi hanno svelato la data di lancio e i dettagli della nuova collezione A Legendary Pair, che comprende scarpe ma anche accessori.

Nike x Tiffany: svelati i dettagli e la data di lancio della collezione

Nike e Tiffany & Co. hanno svelato la data di lancio e i dettagli della collezione “A Legendary Pair”. Oltre alle sneakers Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837, la collaborazione comprende anche una favolosa linea di accessori in argento Tiffany & Co che segue la stessa ispirazione. Una collaborazione molto attesa, che sicuramente riuscirà ad ottenere un successo incredibile.

Dopo l’anteprima sui profili social ufficiali, Nike e Tiffany & Co hanno annunciato questa collaborazione con il debutto delle Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837. La collaborazione include anche una linea di accessori in argento in edizione limitata. Il debutto di questa attesissima collezione è previsto il 7 marzo 2023. I due marchi hanno dato l’annuncio ufficiale della data di debutto. Questi nuovi modelli di scarpe dedicati alla collaborazione tra i due brand continuano le celebrazioni per il 40° anniversario delle Air Force 1 e rappresentano la prima collaborazione in co-branding tra questi due marchi, incredibilmente amati in tutto il mondo.

Le Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 saranno in vendita in due negozi Tiffany & Co. di New York, ovvero il Tiffany Flagship Next Door e il Tiffany & Co. SoHo. Nel resto del mondo le scarpe verranno vendute tramite la app SNKRS di Nike, oltre che in alcuni selezionati negozi Nike in Nord America. Ma entriamo nel dettaglio di questo nuovo modello di Air Force 1. Le scarpe sono realizzate in camoscio nero di alta qualità, hanno lo swoosh in Tiffany Blue e dettagli in argento dei due brand sui talloni. Si tratta sicuramente delle sneakers più attese del 2023 ed è stato rivelato che saranno disponibili nelle misure che vanno dalla US 3.5M alla US 18M. Il prezzo delle Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 è di 400 dollari.

Nike x Tiffany: la linea di accessori in argento in edizione limitata

Per festeggiare il lancio di questa straordinaria collaborazione, Tiffany & Co. metterà in vendita negli Stati Uniti una linea di accessori in argento in edizione limitata con la stessa ispirazione, con prezzi che variano dai 250 ai 475 dollari. Tra i modelli sono presenti un fischietto in argento, un calzascarpe, una spazzola da scarpe e il dubrae per i lacci delle Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837. Tiffany & Co è un brand famoso fin dalla sua fondazione nel 1837 per i gioielli più raffinati e amati del mondo e per aver stabilito l’attuale standard americano per l’argento. Ogni articolo venduto in edizione limitata è una celebrazione delle Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837. Si tratta di accessori davvero molto raffinati e decisamente unici nel loro genere, che otterranno un successo incredibile e saranno perfettamente coordinati alle sneakers.